Pracownik Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu został zatrzymany przez CBA na gorącym uczynku podczas przyjęcia łapówki. To efekt operacji specjalnej Biura. Mężczyzna przyjął pieniądze za ustawienie wartego 100 tysięcy złotych przetargu budowlanego dla szpitala. Specjalista do spraw przeciwpożarowych łapówkę w kwocie 8 tysięcy złotych przyjął w bramie jednej z kamienic nieopodal placówki.

