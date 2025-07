Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę nad ranem w centrum Opola. 28-letni mieszkaniec województwa śląskiego podstępem zwabił do swojego samochodu trójkę nastolatków, a następnie groził im nożem i przetrzymywał wbrew ich woli. Sprawca zotał zatrzymany.

Opole / Shutterstock

Do niepokojącego incydentu doszło w sobotę, kiedy to dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie. Z informacji przekazanych przez jednego z nastolatków wynikało, że wraz z dwojgiem znajomych został uwięziony w samochodzie przez nieznanego, agresywnego mężczyznę.

Policjanci natychmiast ruszyli na miejsce zgłoszenia. W centrum miasta szybko zlokalizowali wskazany pojazd i zatrzymali go do kontroli. W środku znajdowała się trójka młodych ludzi w wieku od 16 do 19 lat oraz 28-letni kierowca. Funkcjonariusze błyskawicznie opanowali sytuację, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zatrzymali podejrzanego.

Jak ustalili śledczy, dramat rozpoczął się przed jednym z bloków mieszkalnych w Opolu. 28-latek zaczepił trójkę nastolatków, pytając ich o miejsce, gdzie można coś zjeść. Następnie zaproponował, że podwiezie ich we wskazane miejsce. Nastolatkowie, nie spodziewając się zagrożenia, wsiedli do samochodu. Wkrótce jednak sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót - kierowca stał się agresywny, a gdy nastolatkowie próbowali opuścić pojazd, zagroził im nożem.

Jeden z przetrzymywanych nastolatków wykorzystał moment nieuwagi sprawcy, by dyskretnie zadzwonić na policję i przekazać informacje o swoim położeniu. Dzięki temu funkcjonariusze mogli szybko zareagować i przerwać niebezpieczną sytuację.

Zatrzymany 28-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze podejrzewali, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających, dlatego pobrano mu krew do badań laboratoryjnych. Wyniki testów pozwolą ustalić, czy mężczyzna odpowie również za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków.

Za przetrzymywanie osób wbrew ich woli grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jeżeli potwierdzi się, że kierowca był pod wpływem narkotyków, może mu grozić dodatkowa kara - również do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.