W lipcu 2023 roku w życie weszły przepisy, które zakazują wyprzedzania kierowcom ciężarówek. Czy tak zwane wyścigi słoni zniknęły z polskich dróg?

Zakaz wyprzedzania się przez samochody osobowe został wprowadzony w 2023 roku / Shutterstock

Nowe prawo wprowadzone latem 2023 roku było pokłosiem skarg, głównie kierowców samochodów osobowych. Ciężarówki wyprzedzając inny pojazd, często podobnych rozmiarów, blokowały pasy na drogach szybkiego ruchu. Nowelizacja przepisów miała wyeliminować takie sytuacje. Sprawdziliśmy policyjne statystyki - jak często kierowcy są karani za takie wykroczenie?

Za wyprzedzanie w wykonaniu kierowców TIR-ów kary nakładają zarówno policjanci jak i inspektorzy transportu drogowego. Łącznie, w 2024 roku odnotowali ponad 4100 takich wykroczeń. Trudno ocenić czy to dużo, czy mało. Można zestawić je jednak z innymi statystykami.

W tym samym 2024 roku sami policjanci wystawili niemal 3,8 mln mandatów. Najczęściej odnotowywanym wykroczeniem było przekroczenie prędkości - ponad 2,4 mln razy. Dalej w zestawieniu m.in. niezapinanie pasów bezpieczeństwa - ponad 154 tys. razy. W czołówce także nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu - ponad 148 tys.

W zestawieniu z tymi wykroczeniami - liczby związane z wyprzedzaniem przez kierowców ciężarówek bledną. Nie da się jednak jednoznacznie wskazać czy wynika to z niewystarczającego egzekwowania tego, co dzieje się na drogach, czy może jednak kierowcy stosują się do przepisów i nie ma kogo karać.