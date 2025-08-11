Kolejne utrudnienia związane z piątkową defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego pojawiły się dzisiaj na Wisłostradzie w Warszawie. Wyłączony dla kierowców jest prawy pas tej trasy w kierunku Wilanowa. Budowane są tam trybuny dla gości, którzy będą obserwować przemarsz wojsk. Zamknięte są także chodnik i droga dla rowerów oraz jeden z przystanków autobusowych.

Próba defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego / Paweł Supernak / PAP

W związku z przygotowaniami do defilady wojskowej, od dzisiaj w Warszawie wyłączony jest prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa - od ul. Sanguszki do Boleść. Kierowcy ponownie przejadą tędy 20 sierpnia. Będą tam budowane trybuny dla oficjeli, którzy wezmą udział w przemarszu wojsk. Zamknięte są także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01.

Piątkowe obchody w 105. rocznicę zwycięskiej bitwy rozpoczną się od mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O godz. 10 zaplanowana jest uroczysta zmiana posterunku przy Grobie Nieznanego Żołnierza na warszawskim Placu Józefa Piłsudskiego, podczas której najważniejsi oficjele oddadzą hołd poległym. Podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym i kulminacyjnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa, która odbędzie się w piątek, 15 sierpnia, w południe na warszawskiej Wisłostradzie.

Plan uroczystości

Wzdłuż Wisły przemaszeruje ponad 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, zapowiedziane jest łącznie 88 pocztów sztandarowych. W defiladzie weźmie udział także niemal 200 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, której dowództwo znajduje się w Elblągu oraz zlokalizowanego we francuskim Strasburgu Eurokorpusu. Żołnierzom towarzyszyć będzie niemal 50 statków powietrznych - np. samolotów F-16 - i 300 jednostek sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego, w tym czołgów Leopard, K2 i Abrams czy wozów bojowych Borsuk i Rosomak, wyrzutni przeciwlotniczych Patriot czy systemów artyleryjskich HIMARS.

W tym roku po raz pierwszy defilada na lądzie i w powietrzu zostanie również uzupełniona o element morski - okręty Marynarki Wojennej wezmą bowiem udział w równoległej paradzie morskiej, która odbędzie się na wodach Bałtyku w pobliżu Helu.

Tegoroczna defilada wojskowa odbędzie się pod hasłem "Dziękujemy za Waszą służbę".

Capstrzyk, apel pamięci i salwa honorowa

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się jednak dzień wcześniej - w czwartek, 14 sierpnia. Na wieczór tego dnia zaplanowano - o godz. 19 - uroczysty capstrzyk i apel pamięci przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Kolejny apel pamięci i salwa honorowa odbędą się o godz. 21 w Ossowie pod krzyżem upamiętniającym księdza Ignacego Skorupkę, wojskowego kapelana, którego śmierć stała się jednym z symboli Bitwy Warszawskiej. Tradycyjnym elementem obchodów Święta Wojska Polskiego jest również wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym żołnierzom przez szefa MON; ta uroczystość odbędzie się w środę w siedzibie MON przy ul. Klonowej w Warszawie.