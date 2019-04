Kilkudziesięciu taksówkarzy blokuje A2 w kierunku Warszawy na wysokości MOP Brwinów - powiedział we czwartek rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Sylwester Marczak. Występują duże utrudnienia dla kierowców.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak poinformował Marczak na miejsce protestu zostali skierowani policjanci ruchu drogowego KSP oraz policjanci wydziału prewencji. Na blokujących i tamujących ruch będą nakładane mandaty karne. Na miejsce wezwane są już pierwsze holowniki- powiedział Marczak. W jego ocenie ruch jest mocno utrudniony zwłaszcza na odcinku w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się powolnie - dodał rzecznik.

Małgorzata Tarnowska rzecznika prasowa mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała natomiast, że zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Warszawy, a ruch odbywa się lewym pasem. Kierowcy kierowani są przez policję na objazd przez węzeł Grodzisk Mazowiecki.



Czwartkowy protest to oddolna inicjatywa taksówkarzy, którzy zorganizowali się w grupie na jednym z portali społecznościowych i z węzła Brwinów na A2 mają zamiar jechać do Warszawy.



Jak powiedział PAP anonimowo jeden z taksówkarzy biorący udział w proteście, cel w jakim jadą kierowcy nie jest jeszcze ustalony. Wyjechaliśmy dopiero z Brwinowa, około godzinę potrwa zanim przyjedziemy do Warszawy - powiedział. Jak dodał, akcja ma koordynatorów, którzy na bieżąco będą ustalać miejsce, gdzie protestujący będą się ewentualnie kierować.



Taksówkarze protestują przeciwko planowanej zmianie ustawy o transporcie drogowym. Zakłada on m.in. możliwość używania aplikacji mobilnej jako alternatywy wobec stosowanego obecnie taksometru i kasy fiskalnej. Ma to dotyczyć taksówkarzy oraz "okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym (przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą)".