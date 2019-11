"Wycofuję swoją kandydaturę do Sądu Najwyższego" - mówi profesor Jakub Stelina. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego i dziekan tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji ubiegał się o zasiadanie w Izbie Pracy Sądu Najwyższego, a jednocześnie został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Trwa sejmowa komisja sprawiedliwości, która zaopiniuje kandydaturę.

Jakub Stelina / Radek Pietruszka / PAP

Nowy kandydat PiS-u do TK wywołał zamieszanie podczas głosowania w KRS

Profesor przyznał, że był zaskoczony propozycją PiS-u. Na pytanie, kiedy ją otrzymał - nie odpowiedział precyzyjnie.



Nie odtworzę teraz w pamięci, ale było to jakiś czas temu - mówił Stelina. Dopytywany przez reportera RMF FM, czy wycofa teraz swoją kandydaturę do SN powiedział: Ja się wycofuję, oczywiście. Myślę, że dzisiaj.

Przypomnijmy, że kandydatura profesora do Trybunału Konstytucyjnego została zgłoszona dopiero dziś w południe, po niewyjaśnionym wycofaniu poparcia PiS dla profesora Roberta Jastrzębskiego. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast z PiS tak wyjaśnił to zamieszanie: Jest kandydat, który ma akceptację mam nadzieję całego klubu PiS. Pytany, dlaczego wycofano kandydaturę Roberta Jastrzębskiego, stwierdził: Nie wiem, mogę się domyślać, że może nie do końca była skonsultowana w ramach koalicjantów.

Posłowie opozycji twierdzą, że opiniowanie kandydata w tak szybkim trybie jest sprzeczne z regulaminem Sejmu, ale te głosy zostały zlekceważone. Trwa zadawanie pytań profesorowi - donosi reporter RMF FM.

Trzecia próba zgłoszenia kandydata do TK

Prawo i Sprawiedliwość do Trybunału Konstytucyjnego zgłosiło Stanisława Piotrowicza i Krystynę Pawłowicz. Trzecią kandydatką była prof. Elżbieta Chojna-Duch, której kandydatura została jednak wycofana.



Były wcześniej rozmowy, że rozważają taką możliwość. Ale odpowiedź mieli mi dać w poniedziałek. Czemu zmienili zdanie na temat mojej kandydatury? Nie mam pojęcia - mówiła dziennikarzom po tej decyzji Chojna-Duch.

Kolejnym kandydatem był wspomniany Robert Jastrzębski, ale również ta propozycja po zgłoszeniu została wycofana.

POLECAMY RÓWNIEŻ BLOG TOMASZA SKOREGO: Kandydaci nieważni i unieważnieni