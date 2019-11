Jest nowy kandydat Prawa i Sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - to Jakub Stelina, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i dziekan tamtejszego Wydziału Prawa i Administracji. Kandydatura pojawiła się w ostatnich minutach i wywołała zakłopotanie w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Jakub Stelina / Adam Warżawa / PAP

Problem w tym, że prof. Jakub Stelina, który tuż po godzinie 13:00 został formalnie zgłoszony jako kandydat do Trybunału Konstytucyjnego, o 13:30 miał być oceniany przez Krajowa Radę Sądownictwa jako kandydat na sędziego Izby Pracy Sądu Najwyższego.

Obserwatorzy posiedzenia Rady zauważyli, że po przegłosowaniu kandydatur do Izby Karnej, prowadzący obrady sędzia Leszek Mazur wyłączył mikrofon i odebrał jakąś wiadomość.

Później próbował gdzieś dzwonić i po dwóch minutach tej dziwnej przerwy rada przeszła do dalszego głosowania kandydatur do Sądu Najwyższego. Jednak nie były głosowane propozycje na nowych członków Izby Pracy, do której aspiruje prof. Stelina, ale do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

To odroczenie w czasie ma dać członkom rady szansę na ogarnięcie nagłej rejterady kandydata do SN, który jeszcze dzisiaj stał się kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak sprawdziliśmy, dotąd prof. Stelina nie złożył w KRS pisma z rezygnacją, teoretycznie więc może być sędzią i Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.