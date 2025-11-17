Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że wykryto niebezpieczne dla człowieka substancje chemiczne w podbieraku do pierogów. Produkt zostaje wycofany z rynku.

/ Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w poniedziałek ostrzeżenie dotyczące migracji substancji chemicznych - pierwszorzędowych amin aromatycznych do żywności z podbieraka do pierogów.

Chodzi o model Nylon Scoop 11,75" (30cm) o numerze partii: 5907354177103 z kodem kreskowym 5907354177103. Jego importerem z Chin jest ROZETTE Sp. z.o.o., ul. Daleka 8/26, 02-024 Warszawa, a dystrybutorem P.H.U. TOPAZ Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3b, 08-300 Sokołów Podlaski.



GIS poinformował, że importer wycofuje produkt z rynku i we współpracy z dystrybutorem poinformował o sprawie konsumentów. Ponadto dystrybutor zobowiązał się do wywieszenia informacji dla klientów indywidualnych o stwierdzonej niezgodności.



Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanych produktów przez odbiorców w Polsce.



Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań - zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu