​Złamania otwarte kończyn, urazy kręgosłupa i głowy, liczne stłuczenia - lekarze z Wrocławia alarmują o lawinowym wzroście liczby poważnych wypadków na hulajnogach elektrycznych. Młodzi ludzie coraz częściej wybierają je jako środek transportu do szkoły, dlatego wraz z początkiem roku szkolnego przy dolnośląskich placówkach pojawią się dodatkowe patrole policyjne. O sprawie informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Coraz więcej wypadków na hulajnogach, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tylko w lipcu i pierwszej połowie sierpnia w Polsce doszło do ponad 750 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, z czego 422 dotyczyły dzieci. Policjanci na Dolnym Śląsku zapowiadają kontrole w okolicach szkół, gdzie będą sprawdzać, czy młodzi użytkownicy hulajnóg przestrzegają przepisów, w tym ograniczeń prędkości.

Z jakimi urazami po wypadkach na hulajnogach trafiają do szpitala mali pacjenci?

Praktycznie ze wszystkimi. Od drobnych stłuczeń, aż do ciężkich urazów głowy, kręgosłupa i kończyn dolnych, czyli złamań - mówi RMF FM dr Krzysztof Kołtowski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Lekarz podkreśla, że przyczyną poważnych obrażeń są m.in. przeróbki hulajnóg oraz wysokie prędkości.

Hulajnogi stały się hulajnogami elektrycznymi i rozwijają większe prędkości. Często zdejmowane są ograniczniki prędkości, koła hulajnogi są bardzo malutkie, w związku z czym każda nierówność na ścieżce rowerowej bądź chodniku może spowodować wywrotkę, co przy prędkości rzędu 30 km/h może spowodować ciężkie obrażenia ciała - ostrzega Kołtowski.

Wypadki na hulajnogach. O czym pamiętać?

Przepisy mówią jasno: hulajnogą elektryczną można jechać maksymalnie 20 km/h. Policja zapowiada walkę z przerabianiem pojazdów i zdejmowaniem blokad prędkości.

Osoba na hulajnodze nie jest chroniona - nie ma pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrznej czy karoserii, która w sytuacji zderzenia przyjmuje energię. Tutaj robi to ciało. Na SOR-ach pojawia się więc coraz więcej osób, które stają się ofiarami na hulajnogach.

Policja i lekarze apelują o rozsądek, przestrzeganie przepisów i obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży, by zmniejszyć ryzyko tragicznych skutków wypadków.