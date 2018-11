Płonie budynek dworca kolejowego w Oświęcimiu. Na miejscu jest 7 jednostek straży pożarnej. Jak na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Pożar miał wybuchnąć w części dworca, która jest rozbierana. Nie wpływa na organizację ruchy kolejowego – podała oświęcimska straż pożarna.

Pożar dworca kolejowego w Oświęcimiu / Fakty Oświęcim /

Oficer dyżurny straży pożarnej w Oświęcimiu mł. kpt. Maciej Dziura poinformował, że pożar jest spory. Wybuchł na piętrze, gdzie składowany jest m.in. styropian, a następnie rozprzestrzenił obejmując m.in. dach. Sprzyja mu fakt, że wewnątrz budynku jest sporo boazerii. Ogień w budynku dworca kolejowego w Oświęcimiu zaprószony został przez robotników pracujących przy przebudowie obiektu. Prowadzili prace spawalnicze. Od iskier zapaliły się styropiany używane do ocieplenia innej części dworca.

Pożar miał wybuchnąć w części dworca, która jest rozbierana / foto. Straż Pożarna /





Ogień nie zagraża ludziom. Najbliższe domy znajdują się w oddaleniu od dworca

Ogień zaprószony został przez robotników pracujących przy przebudowie budynku / foto. Straż Pożarna /



Budynek, który jest rozbierany, powstał w latach 60. XX w. Ostatnio w większości był nieużytkowany i częściowo zdewastowany. PKP pierwotnie zamierzały go wyremontować, ale w końcu uznały, że jest to nieopłacalne. Postanowiły zatem go wyburzyć i wybudować w jego miejscu nowy dworzec. Prace rozbiórkowe ruszyły kilka dni temu. Nowy dworzec ma zostać otwarty w czwartym kwartale 2019 r.

Wideo youtube

(mch)