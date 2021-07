Intensywne nawałnice z deszczem przeszły wczoraj nad Polską. Podtopionych zostało wiele posesji oraz dróg. Strażacy, tylko w województwie małopolskim, interweniowali 240 razy. Ponad 3 tys. osób wciąż nie ma dostępu do energii elektrycznej.

Zawadka, gmina Łososina Dolna / Wojewoda Józef Leśniak /

W niedzielę w związku z burzami Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła ponad 600 interwencji. Dziś od rana strażacy w całym kraju wyjechali już ponad 70 razy. Najwięcej interwencji przeprowadzono w województwach: małopolskim, mazowieckim i świętokrzyskim.

Działania strażaków polegały głównie na pompowaniu wody, usuwaniu powalonych drzew i udrażnianiu szlaków komunikacyjnych.

Najgorzej sytuacja wyglądała w okolicach Brzeska i Nowego Sącza. Podtopionych zostało tam wiele domów, ulic i parkingów. Błyskawiczne powodzie sprawiły, że niektóre drogi zamieniły się w rwące potoki i zostały zablokowane.

Jak zaznaczyło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na terenie powiatu nowosądeckiego zalane zostały drogi powiatowe w miejscowościach: Korzenna, Trzycierz i Paszyn. W m. Korzenna zalane zostały domy, sklepy, a także podtopiona została remiza OSP Korzenna i amfiteatr. Doszło także do zalania ulic w m.: Stary Sącz, Chełmiec, Wielogłowy, Tęgoborze i Piątkowa.



Problemy z przejazdem mieli również kierowcy na drodze krajowej numer 75 w Czchowie oraz na autostradzie A4 koło Brzeska. Silny wiatr zrywał również gałęzie i łamał drzewa.

Wysokie stany wód utrzymują się na rzekach Łubiance koło Nowego Sącza i Uszwicy w Brzesku. Intensywny deszcz spowodował też osuwiska ziemi.

W województwie świętokrzyskim strażacy interweniowali prawie 100 razy. Podtopionych zostało wiele posesji w rejonach Skarżyska-Kamiennej i Buska-Zdroju, gdzie zalane zostały piwnice szpitala uzdrowiskowego.



3 tys. osób jest bez prądu

Silny wiatr spowodował łamanie się drzew, które z kolei zerwały linie energetyczne. Według danych z godz. 6 po przejściu burz bez prądu pozostaje ponad 3150 odbiorców w województwach:

mazowieckim (1771),

łódzkim (1 280),

małopolskim (99).

Pogoda na poniedziałek

Jak przekazał Instytut meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś wraz z upływem dnia pogoda będzie się pogarszać. Pojawi się więcej chmur, a na południu i w centrum kraju pojawią się burze. Niewykluczone, że zagrzmi również w innych częściach Polski.



Przelotne opady deszczu spodziewane są w prawie w całym kraju. Podczas burz opady mogą dochodzić do 30-35 mm. Burzom będzie też towarzyszył silny, porywisty wiatr o prędkości do 80 km/h.



Dzień, niezależnie od burz zapowiada się ciepło. Temperatura wyniesie od 24 st. C nad morzem, 26 st. C. na krańcach zachodnich, do 31 st. C na wschodzie kraju.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po północy synoptycy przewidują liczne rozpogodzenia. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i zanikające burze.

Lokalnie prognozowane są mgły, ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna wyniesie od 15 do 19 st., na Podhalu około 14 st.



Prognoza pogody na wtorek

We wtorek w zachodniej połowie kraju synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz wyniesie do 20 mm.

Termometry pokażą od 28 st. na północnym zachodzie do 32 st. na południu, nad morzem i w rejonach podgórskich od 25 do 28 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 75 km/h.