Wyłowiono ciało 52-latka, który wczoraj utopił się w zalewie w Siemiatyczach (Podlaskie) i ciało wędkarza, który wpadł wczoraj do Odry. Trwa także akcja poszukiwawcza 16-latka, którego również porwała Odra.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Dziś po południu wyłowiono ciało 52-latka, który wczoraj utopił się w zalewie w Siemiatyczach (Podlaskie) - poinformowała podlaska policja.

52-latek poszukiwany był wczoraj, dziś rano poszukiwania wznowiono. Z zalewu w Siemiatyczach wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny - podał rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.



Wcześniej informował, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż 52-latek chciał przepłynąć zalew, jednak zawrócił w połowie i nie dopłynął do pomostu.



Ciało wędkarza odnalezione

Strażacy odnaleźli w rzece ciało wędkarza, który wpadł wczoraj do Odry na odcinku pomiędzy miejscowościami Kawice i Malczyce.



Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę na odcinku Odry pomiędzy miejscowościami Kawice i Malczyce. Wędkarza, który wpadł do rzeki, próbował bezskutecznie ratować jego kolega. To on zawiadomił służby.



Dzisiaj Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy poinformowała, że odnaleziono ciało mężczyzny.



W poszukiwania zaangażowana była Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego “Legnica-1", Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Środzie Śląskiej oraz policja - podała straż.



Poszukiwania chłopca trwają

Z kolei straż pożarna oraz policja nadal poszukują 16-latka, który został wczoraj porwany przez nurt Odry w okolicach Oławy (Dolnośląskie).



Jak powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oławie Alicja Jędo, według relacji świadków nastolatek wszedł do wody, zaczął pływać i w pewnym momencie został porwany przez nurt rzeki. Policja otrzymała zgłoszenie o tym zdarzeniu około godziny 19 w sobotę.



W działania ratowniczych brali udział policjanci, strażacy, straż miejska. Wykorzystano trzy łodzie ratunkowe, drony oraz kamery termowizyjne - powiedziała policjantka.



Służby nie odnalazły nastolatka, a akcja ratunkowa została zakończona po godzinie 23. Dzisiaj rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w której biorą udział policjanci i strażacy.