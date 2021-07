Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla 5 województw. Termometry mogą pokazać nawet 33 st. C. Natomiast w południowo-zachodniej części kraju należy spodziewać się burz z gradem.

Warto zaopatrzyć się dziś w butelkę wody, ale i parasol. / Pexels

Ostrzeżenia IMGW przed upałem obowiązują w województwach:



warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

mazowieckim,

lubelskim,

podkarpackim.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tych rejonach temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 st. C do 33 st. C. Termometry w nocy pokażą od 18 st. C do 21 st. C. Ostrzeżenie przed upałami wydane przez IMGW będzie obowiązywało od godz. 12 do 20.

Prognoza pogody. Upał, ale i burze

Ponadto, w południowo-zachodniej części kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW przed burzami z gradem. Alerty obowiązują w województwach:

łódzkim,

świętokrzyskim,

małopolskim,

śląskim,

opolskim,

dolnośląskim,

wielkopolskim,

lubuskim.

W tych regionach synoptycy prognozują burze, którym miejscami towarzyszyć będą ulewne opady deszczu sięgające od 20 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie również grad.



Miejscami zagrzmieć może również w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, na pograniczu z województwem kujawsko-pomorskim.



Prognoza pogody na wtorek 13 lipca

We wtorek w zachodniej połowie kraju synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz wyniesie do 20 mm.

Termometry pokażą od 28 st. na północnym zachodzie do 32 st. na południu, nad morzem i w rejonach podgórskich od 25 do 28 st. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 75 km/h.