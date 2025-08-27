Poważna awaria systemu obsługi zgłoszeń numeru alarmowego 999, czyli numeru pogotowia ratunkowego - ustalił reporter RMF FM. Problem dotyczy przekazywania zleceń wyjazdów zespołom ratownictwa medycznego. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że pacjenci mają dostęp do pomocy.

Awaria numeru alarmowego 999 / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nasz dziennikarz potwierdził zgłoszenia o awarii w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Ratowników Medycznych.

Problem dotyczy przekazywania zleceń wyjazdów zespołom ratownictwa medycznego.

Obecnie nie da się tego zrobić za pomocą systemów informatycznych. Zlecenia są przekazywane tradycyjnie, drogą telefoniczną.

Wiceminister odpowiedzialny za ratownictwo Marek Kos zapewnił w rozmowie z RMF FM, że każdy, kto potrzebuje pomocy, może dodzwonić się do dyspozytorów medycznych, czyli pod numer 999.

Problem pojawia się na kolejnym etapie. Dyspozytor odbiera zgłoszenie, ale często nie może wpisać go w systemie elektronicznym. Bo w systemie jest usterka. Pozostaje dłuższa droga, czyli notatka na papierze i informacja przekazana tradycyjnie - telefonicznie.

Ratownicy zapewniają, że robią wszystko, by zgłoszenia, zwłaszcza te najpoważniejsze, były przekazywane - mimo problemów - do karetek jak najszybciej.

Znaleziono już przyczynę awarii. Powinna zostać usunięta dziś po południu.

Urząd Miasta we Wrocławiu wydał komunikat, w którym prosi mieszkańców o cierpliwość i rozwagę. W przypadku spraw, które nie są pilne, czas oczekiwania na karetkę może być dłuższy.