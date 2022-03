Zatrzymany we Francji przestępca jest już w polskim areszcie. Mężczyznę przejęli policjanci z Sosnowca. Był poszukiwany przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poszukiwania mężczyzny trwały od czerwca 2018 roku. Listy gończe wystawiły za nim sądy w aglomeracji śląskiej. Kiedy okazało się, że mężczyzna najprawdopodobniej przebywa za granica, Prokuratura Regionalna w Katowicach wydała za nim Europejski Nakaz. Mężczyzna trafił też na tzw. czerwoną listę Interpolu.

Jak informuje śląska policja, nota czerwona to sposób przekazywania informacji przez Sekretariat Generalny Interpolu, że dana osoba poszukiwana jest przez wymiar sprawiedliwości jednego z państw członkowskich czy międzynarodowy sąd lub karny trybunał w celu aresztowania i ekstradycji.

Ostatecznie poszukiwany został zatrzymany we Francji. Po przekazaniu go polskiej stronie trafił do aresztu.

W Polsce poszukiwano go m.in. za udział w grupie przestępczej, wymuszenia, oszustwa i paserstwo. W więzieniu spędzi teraz prawie 4 lata.