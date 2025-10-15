Robert Biedroń, lider Nowej Lewicy, w szczerym wywiadzie dla programu Fakt LIVE podzielił się osobistą informacją na temat zdrowia swojego partnera, Krzysztofa Śmiszka. Jak ujawnił polityk, Śmiszek jest obecnie bardzo poważnie chory, przebywa na zwolnieniu lekarskim i wymaga poważnej terapii. Biedroń przyznał, że przez ostatnie dni nie mówił publicznie o tej trudnej sytuacji.

  • Robert Biedroń ujawnił, że jego partner Krzysztof Śmiszek jest poważnie chory i przechodzi trudną terapię.
  • Lider Nowej Lewicy podkreślił, że obecne przepisy nie dają mu prawa do decydowania o zdrowiu partnera w kryzysowych sytuacjach.
  • Biedroń apeluje o szybkie przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej, która ma zapewnić większe bezpieczeństwo osobom w związkach partnerskich.
  • Projekt ustawy ma zostać zaprezentowany w tym tygodniu - potwierdziła w RMF FM Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.
  • Co może znaleźć się w ustawie? Przeczytasz w tym artykule.
Panie redaktorze, powiem panu coś, czego nie mówiłem przez ostatnie dni, także w występach publicznych. Otóż mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory, nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię - powiedział Robert Biedroń w programie Fakt LIVE.

Lider Nowej Lewicy nie ukrywa, że choroba partnera stawia przed nim wiele wyzwań i budzi refleksje dotyczące bezpieczeństwa bliskich w sytuacjach kryzysowych. W takich momentach jak ten uświadamiam sobie, że nasze życie w pewnym momencie się po prostu kończy, że są sytuacje kryzysowe, tak jak teraz, w których wszystko staje przed ostatecznością. I w takich momentach chciałbym, żeby każdy z nas miał poczucie bezpieczeństwa - dodał.

"Jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej"

Biedroń podkreślił, że obecne przepisy nie zapewniają mu prawa do decydowania o życiu i zdrowiu partnera w najtrudniejszych chwilach. Mimo że jesteśmy razem 23 lata, na dobre i na złe byliśmy ze sobą, dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej. Ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek, czy daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to stoi po mojej stronie - przyznał polityk.

Biedroń podkreślał na tym przykładzie, jak ważna jest ustawa o statusie osoby najbliższej, która ma zostać ogłoszona w ramach porozumienia Nowej Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tego typu regulacje mają zapewnić osobom w związkach partnerskich większe poczucie bezpieczeństwa i możliwość podejmowania kluczowych decyzji w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia partnera.

Żeby już nikt nigdy nie czuł się tak, jak ja dzisiaj się czuję z moim partnerem - powiedział Biedroń, apelując o jak najszybsze przyjęcie ustawy. Jak podkreślił, projekt w proponowanej formie nie zaszkodzi nikomu, a wielu ludziom może uratować życie.

O ustawę o związkach partnerskich w poniedziałek Robert Biedroń był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM. Biedroń przyznał wtedy, że projekt ustawy nie spełnia wszystkich oczekiwań Lewicy, ale zapewnia większe bezpieczeństwo osobom żyjącym w takich związkach.

To nie sprawi, że obudzę się szczęśliwy, ale sprawi, że obudzę się bezpieczny. Podobnie jak miliony Polek i Polaków - wyjaśnił. Zaznaczył, że prawdopodobnie nie będzie to rejestracja w urzędzie stanu cywilnego, a raczej u notariusza.

Projekt ustawy ma zostać zaprezentowany w tym tygodniu

Temat ustawy o związkach partnerskich powrócił też we wtorkowej Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Jak przekazała Katarzyna Kotula sekretarz stanu w kancelarii premiera i posłanka Nowej Lewicy, w tym tygodniu ma zostać zaprezentowany projekt ustawy. Wskazała, że poznamy nazwę i ogólne uzgodnienia, ale nie chciała zdradzić m.in., czy będzie to projekt rządowy. 

Posłanka Nowej Lewicy wskazała, że jeszcze nikt z gabinetu prezydenta nie widział projektuTo jeszcze nie jest możliwe. Najważniejsze jest dla mnie najpierw, żebyśmy wewnątrz koalicji do samego końca nie tylko mieli uzgodniony, ale także przeprocedowali ten projekt i żeby on na biurku prezydenta został położony wtedy, kiedy zostanie przegłosowany, będzie dla niego większość - powiedziała.

PSL i Lewica mówimy jasno: Jesteśmy gotowi do rozmów z gabinetem prezydenta. Ja nie ukrywam, że bardzo chętnie spotkałabym się z panią prezydentową, żeby o tym porozmawiać. (...) Będziemy się zwracać z prośbą o takie spotkanie, dlatego że pani prezydentowa jest, myślę, osobą, która też rozumie, że w Polsce mieszkają różne rodziny. Rodziny patchworkowe, pary hetero, które żyją wiele lat w związkach nieformalnych - dodała. Rodzina pana prezydenta jest najlepszym przykładem rodziny patchworkowej - wskazała.

Co w projekcie?

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM próbował dowiedzieć się, co dokładnie zawiera projekt ustawy. Czy znajdą się tam np. kwestie dziedziczenia i podatków?

Kwestie dot. ułatwień podatkowych nigdy chyba nie budziły emocji między nami a premierem Kosiniakiem-Kamyszem - powiedziała Katarzyna Kotula.

Nie będzie uregulowania przysposobienia ani pieczy bieżącej - wskazała, komentując temat propozycji prawnych dot. dzieci.

Są takie kwestie, których nie musimy załatwiać tą ustawą. Mogą zostać załatwione w innym czasie, innymi zmianami - dodała.