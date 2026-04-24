​"Europejczycy powinni przestać gadać i wsiąść do łodzi, by odblokować Ormuz, bo to w większym stopniu ich walka, niż nasza" - powiedział w piątek szef Pentagonu Pete Hegseth. Jednocześnie zapowiedział, że Stany Zjednoczone nadal będą utrzymywać "globalną" blokadę Iranu i przechwytywać statki.

Szef Pentagonu Pete Hegseth / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Hegseth wypowiedział się w piątek na temat zaangażowania Europy w kwestię odblokowania cieśniny Ormuz przez Iran, o co wszelkimi metodami zabiegają władze USA. Nie był to jednak miły przekaz dla mieszkańców Starego Kontynentu.

Nie liczymy na Europę, ale oni potrzebują cieśniny Ormuz o wiele bardziej niż my i być może zechcą zacząć mniej mówić i organizować mniej wymyślnych konferencji w Europie, a zamiast tego wsiąść do łodzi. To o wiele bardziej ich walka niż nasza - powiedział Hegseth podczas briefingu w Pentagonie.

Co więcej, Hegseth przekonywał, że USA "prawie nie korzystają z cieśniny Ormuz". Europa i Azja czerpały korzyści z naszej ochrony przez dziesięciolecia, ale czas jazdy na gapę się skończył - dodał.

Hegsetkh ironizował o "śmiesznej" konferencji w Londynie

Nawiązując do konferencji w Londynie z udziałem blisko 50 państw pod patronatem Wielkiej Brytanii i Francji, Pete Hegseth określił europejskie inicjatywy jako "śmieszną konferencję", podczas której "siedzieli i rozmawiali o tym, że może kiedyś coś zrobią, jak się wszystko skończy".

To nie są poważne działania. To dzwonek alarmowy dla krajów na całym świecie. Albo macie możliwości, albo nie. W przeciwnym razie jesteście zdani na łaskę kraju takiego jak Iran, a jedynym krajem, który może coś z tym zrobić, są Stany Zjednoczone - przekonywał.

Szef Pentagonu potwierdził, że prezydent Donald Trump upoważnił US Navy do niszczenia irańskich szybkich łodzi próbujących stawiać miny lub zakłócać żeglugę w cieśninie Ormuz. Zagroził przy tym, że USA będą uznawać dalsze umieszczanie min przez Iran jako pogwałcenie zawieszenia broni. Portal Axios podał w czwartek, że Iran rozmieścił w tym tygodniu dodatkowe miny.

"Banda piratów z flagą". Hegseth ostro o Korpusie Strażników Islamskiej Rewolucji

Jeśli Iran będzie stawiał miny lub w inny sposób zagrażać amerykańskiej żegludze handlowej albo siłom USA, będziemy strzelać, by zniszczyć. Bez wahania - powiedział Hegseth.

Poinformował także, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej "został zredukowany do bandy piratów z flagą", a "ich prawdziwa marynarka leży na dnie Zatoki Perskiej".

Zapytany o doniesienia "The Washington Post", według których Pentagon miał poinformować Kongres, że pełne rozminowanie cieśniny Ormuz może zająć nawet sześć miesięcy, Hegseth odmówił spekulacji na temat harmonogramu. Stwierdził, że artykuł opierał się na "kolejnym przecieku z zamkniętego, niejawnego posiedzenia", co uznał za niedopuszczalne.

Jesteśmy pewni naszych zdolności do oczyszczenia wszelkich zidentyfikowanych min we właściwym czasie - powiedział minister, zachęcając jednocześnie inne państwa do włączenia się w wysiłek rozminowania.

Hegseth określił irańskie minowanie jako "lekkomyślne" i stanowiące naruszenie zawieszenia broni. Powiedział również, że blokada irańskich portów "rośnie i staje się globalna", a do tej pory 34 statki handlowe zawróciły po napotkaniu amerykańskich sił, a trzy irańskie statki zostały przechwycone. Zapowiedział, że w najbliższych dniach do operacji dołączy drugi lotniskowiec.

Nikt nie wypływa z cieśniny Ormuz gdziekolwiek na świecie bez zgody Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych - oświadczył. W wojnie USA i Izraela z Iranem trwa rozejm.