09:50

Przy każdym większym deszczu przeżywamy to samo - mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Giebułtowa w Małopolsce. Internet obiegły wczoraj filmy, które pokazywały rwący potok płynący ulicami tej miejscowości.

Woda była celowo kierowana na nieużytki - zapewniał rzecznik prasowy komendanta głównego PSP Karol Kierzkowski.



Są takie miejsca, gdzie trzeba podjąć działania, bo co roku przerabiamy to samo - mówiła jedna z mieszkanek.

09:17

Wczoraj w ciągu dnia było na Podkarpaciu ponad 400 interwencji. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew - przekazał starszy brygadier Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

09:15

Na części rzek na Śląsku wody mają wysoki poziom, na pozostałych to są stany średnie. W tej chwili nie ma przekroczeń ani stanów ostrzegawczych, ani alarmowych. Ale w powiecie cieszyńskim, Bielsku-Białej oraz gminach powiatu bielskiego, a także w gminie Czechowice-Dziedzice obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe - poinformował reporter RMF FM.

09:11

35 harcerskich obozów ewakuowano minionej doby w Śląskiem. To efekt intensywnych opadów deszczu. W całym regionie od wczoraj - strażacy mieli tam około 200-u interwencji. To było przede wszystkim pompowanie wody z zalanych miejsc oraz usuwanie uszkodzeń związanych z podmuchami silnego wiatru.

W sumie w całym województwie z obozów ewakuowano około 2 tysięcy osób. Ale były to akcje prewencyjne, które rozpoczęto wczoraj wczesnym popołudniem. Nikomu nic się nie stało, wszyscy trafili w bezpieczne miejca. Tylko w 3 przypadkach strażacy bezpośrednio pomagali przy ewakuacji.

08:50

Jak zaznaczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, komunikacja pomiędzy wszystkimi służbami działa bardzo dobrze, zarówno na poziomie państwowym, jak również na poziomie lokalnym. Dodatkowo wojska są przygotowane do działań i odbywa się to bez uszczerbku dla innych obszarów pracy wojsk. Minister przekazał, że dzisiejsza noc była trudna, również ze względu na zmasowany atak Rosji na Ukrainę, w związku z czym Dowództwo Operacyjne podjęło decyzję o poderwaniu myśliwców.

08:44

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że wszystkie drogi krajowe w Polsce są przejezdne, a także, że służby zabezpieczyły wszystkie możliwe budowy m.in. budowę mostu w Głuchłazach.

Analizujemy każdy scenariusz przedstawiany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bierzemy pod uwagę zawsze ten najmniej optymistyczny - dodał.

08:40

Na Podkarpaciu noc przebiegła spokojnie. Mieliśmy 20 zgłoszeń dotyczących udrożnienia przepustów, rowów, zabezpieczenia garaży czy posesji - powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

W ostatnich dwóch dniach w związku z frontem burzowym przez Podkarpacie przeszły nawałnice niszcząc domy i zrywając trakcje. Bez prądu było około 55 tys. odbiorców. Wojewoda zapewniła w środę podczas sztabu kryzysowego, że poszkodowani otrzymują już wsparcie.

Rozpoczęła się wypłata świadczeń, pomoc doraźna dla mieszkańców, którzy zostali poszkodowani w dniu wczorajszym i przedwczoraj w nocy. Rozpoczęły pracę również komisje do spraw szacowania szkód - poinformowała Kubas-Hul.

Wojewoda powiedziała, że na Podkarpaciu jeszcze ok. 300 osób pozostaje bez prądu, ale, jak zapewniła, PGE pracuje nad usunięciem tych szkód. W dniu dzisiejszym ten problem również zostanie rozwiązany - oświadczyła.

08:35

Przedstawiciele wojsk oraz policji zaznaczyli, że służby znajdują się w stanie najwyższej gotowości, obecnie różne jednostki monitorują sytuację, przygotowany jest cały sprzęt, a także obsada różnych grup dochodzeniowych.

08:29

Podczas sztabu kryzysowego głos zabrał także komendant Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek, jak przekazał, noc była spokojna, a działania strażaków skupiły się głównie prewencji. Jeśli chodzi o osoby ranne, w dniu 08.07 były to cztery osoby cywilne i jeden ratownik, dziś odnotowano również jednego ratownika.

08:25

Zbiorniki wielofunkcyjne nadal są gotowe do przyjęcia ewentualnej fali powodziowej. Rezerwa wymagana w całym kraju wynosi 764 mln na tą chwilę. (...) Zbiorniki suche, czyl typowe zbiorniki powodziowe jeszcze nie zadziałały - przekazał Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich. Jak zaznaczył, żadna infrastruktura przeciwpowodziowa nie została uszkodzona.

Prezes Wód Polskich poinformował także o rozpoczęciu piętrzenia zbiorników w kaskadzie Soły oraz zbiornika Świnna Poręba. W tej chwili poniżej tych zbiorników nie ma żadnego zagrożenia. To jest normalna praca tych zbiorników - powiedział.



Jak zaznaczył, nie można wykluczyć, że powyżej zbiorników, tam gdzie Wody Polskie nie dysponują rezerwą może dojść do lokalnych podtopień. Jednak ta rezerwa, którą dysponujemy powinna wystarczyć na opady, które prognozuje IMGW - mówił.

Premier powiedział, że mapa ewentualnych zagrożeń powinna być aktualizowana i wszystkie służby muszą mieć świadomość, w których miejscach może dojść do sytuacji groźnej.

08:20

Jak zaznaczył premier, mimo pozytywnych prognoz w dalszym ciągu służby powinny być w stanie najwyższej gotowości, czego nauczyła sytuacja z września zeszłego roku.

08:15

Jak przekazał Robert Czerniawski, dyrektor IMGW, sytuacja meteorologiczna jeśli chodzi o opady będzie się poprawiać. Zaznaczył także, że w nocy notowane były stany alarmowe niektórych wód. Spodziewane są dalsze wzrosty wody do strefy wysokiej i z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Opad będzie o jakieś 10, 20 proc. mniejszy w stosunku do tej sytuacji, która miała miejsce dzisiaj w nocy - dodał.

08:10

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego, premier zaznaczył także, że wszystkie obozy harcerskie, które były zagrożone możliwymi powodziami i podtopieniami zostały już ewakuowane.

posiedzenie sztabu kryzysowego / PAP/Marcin Obara / PAP/EPA

08:05

W tej chwili będziemy oczekiwali precyzyjnej informacji, co do możliwych zdarzeń, zaczniemy tradycyjnie od prognozy pogody. Uznaliśmy, że najważniejsze jest doprowadzenie do działań wyprzedzających ewentualne dramaty. Dziękuję za wczesną i skuteczną mobilizację naszych służb i wojska - przekazał premier Donald Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego.

Będziemy także w tych dniach stale spotykać się i koordynować działania oczywiście wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba, liczę na waszą obecność w terenie. W miejscach które będziemy się starali bezpośrednio monitorować, jeśli zajdzie taka potrzeba - zapowiedział premier Tusk

07:27

Czwartek to również intensywne opady deszczu, więc te dwa dni będą kluczowe. Mamy informacje o tym, co przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tę sytuację hydrologiczną, chociażby na rzekach, gdzie mogą być lokalne podtopienia. Mogą być też wezbrania do stanów alarmowych, a także ostrzegawczych. Na szczęście koryta rzek są w stanach niskich, więc tutaj jest zdolność do przyjęcia dość dużej ilości wody - powiedział w Radiu RMF24 Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Karol Kierzkowski o sytuacji pogodowej w Polsce

07:24

Noc upłynęła zaskakująco spokojnie, ponieważ prognozy mówiły o tym, że w godzinach wieczornych będą intensywne opady deszczu i będzie dość duży opad. W tej chwili mamy zaledwie 56 interwencji od północy do godziny szóstej rano. Najwięcej w województwie mazowieckim jedenaście zdarzeń. W poszczególnych województwach to jest około pięciu zdarzeń w poszczególnych miejscowościach, więc naprawdę spokojnie. To są dobre dane. Myśmy się spodziewali, że ten wieczór i noc będzie naprawdę trudna, ale okazuje się, że na razie natura nam nie przysporzyła tak dużych problemów - mówił rano w Radiu RMF24 Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

07:13

Strażacy interweniowali od północy w 56 zdarzeniach w związku z intensywnymi opadami - poinformowała w środę rano Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zdarzeń odnotowano na Mazowszu.

Według informacji przekazanych przez KG PSP na terenie woj. mazowieckiego w związku z obfitymi opadami deszczu odnotowano 11 zdarzeń. W woj. lubelskim strażacy interweniowali osiem razy, w woj. świętokrzyskim i śląskim - siedem, podkarpackim - sześć, małopolskim - pięć, warmińsko-mazurskim i łódzkim po trzy, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim po dwa razy. Po jednej interwencji odnotowano również w woj. opolskim i dolnośląskim.

06:54

Około 200 razy interweniowali od wczoraj strażacy w Śląskiem w związku z intensywnymi opadami deszczu - informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. W niektórych gminach na południu województwa obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. To m.in. okolice Bielska-Białej. W okolicach Czechowic-Dziedzic prewencyjnie zabezpieczano rozlewisko.

W całym województwie w bezpieczne miejsca ewakuowano także uczestników harcerskich obozów. Strażacy informują też o kilku uszkodzonych dachach. Zdecydowana większość interwencji była wczoraj po południu i wieczorem. Dziś od północy jest już tylko kilka zgłoszeń. Strażackie interwencje to głównie pompowanie wody z zalanych miejsc a także usuwanie uszkodzeń spowodowanych przez wiatr. Teraz w całym regionie nadal pada deszcz, miejscami intensywnie. Trzeba też liczyć się z silnymi podmuchami wiatru.

06:47

A to prognoza IMGW na środę.