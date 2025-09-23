We wtorek mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska oraz części gminy Pruszcz Gdański mogą usłyszeć niepokojące dźwięki dobiegające z Rafinerii Gdańskiej. Spółka uspokaja - to tylko zaplanowane testy systemu alarmowego.
We wtorek 23 września od 9:00 do 14:00 na terenie Rafinerii Gdańskiej przeprowadzone zostaną testy syren alarmowych.
W związku z tym mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska oraz sąsiadujących z rafinerią obszarów gminy Pruszcz Gdański mogą usłyszeć głośne sygnały.
Jak informuje spółka, testy mają charakter rutynowy i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców.
„Podczas testów z jednego masztu o największej mocy emitowany będzie sygnał w postaci dźwięku modulowanego oraz komunikatu słownego” – czytamy w komunikacie Rafinerii Gdańskiej.
Przedstawiciele zakładu podkreślają, że odgłos syren może być słyszalny także poza terenem rafinerii.
O planowanych ćwiczeniach zostały poinformowane odpowiednie służby oraz instytucje.
Rafineria apeluje do mieszkańców, by nie zgłaszali służbom alarmu w związku z testami.
„Testy mają charakter wyłącznie sprawdzający. Jednocześnie pragniemy poinformować, że obecnie Rafineria Gdańska nie planuje kontynuacji testów systemu alarmowego w kolejnych dniach” – podkreślono w komunikacie.
Rafineria zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju i prosi o zachowanie spokoju podczas trwania ćwiczeń.