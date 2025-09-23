We wtorek mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska oraz części gminy Pruszcz Gdański mogą usłyszeć niepokojące dźwięki dobiegające z Rafinerii Gdańskiej. Spółka uspokaja - to tylko zaplanowane testy systemu alarmowego.

Alarm w Rafinerii Gdańskiej rozniesie się nad Gdańskiem. To tylko ćwiczenia / Shutterstock

We wtorek 23 września od 9:00 do 14:00 na terenie Rafinerii Gdańskiej przeprowadzone zostaną testy syren alarmowych.

W związku z tym mieszkańcy południowych dzielnic Gdańska oraz sąsiadujących z rafinerią obszarów gminy Pruszcz Gdański mogą usłyszeć głośne sygnały.

Jak informuje spółka, testy mają charakter rutynowy i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców.

„Podczas testów z jednego masztu o największej mocy emitowany będzie sygnał w postaci dźwięku modulowanego oraz komunikatu słownego” – czytamy w komunikacie Rafinerii Gdańskiej.

Przedstawiciele zakładu podkreślają, że odgłos syren może być słyszalny także poza terenem rafinerii.

Służby poinformowane, mieszkańcy proszeni o spokój

O planowanych ćwiczeniach zostały poinformowane odpowiednie służby oraz instytucje.

Rafineria apeluje do mieszkańców, by nie zgłaszali służbom alarmu w związku z testami.

„Testy mają charakter wyłącznie sprawdzający. Jednocześnie pragniemy poinformować, że obecnie Rafineria Gdańska nie planuje kontynuacji testów systemu alarmowego w kolejnych dniach” – podkreślono w komunikacie.

Rafineria zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju i prosi o zachowanie spokoju podczas trwania ćwiczeń.