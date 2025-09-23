Dwóch myśliwych z województwa wielkopolskiego zostało zatrzymanych przez policję po nielegalnym odstrzale czterech łabędzi podczas polowania w gminie Pokój (Opolskie). Ptaki te są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Mężczyźni przyznali się do winy, ale odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do trzech lat więzienia.

Myśliwi zastrzelili cztery łabędzie, które są objęte ścisłą ochroną / Policja Namysłów /

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę. Policja w Namysłowie otrzymała zgłoszenie o odstrzale chronionych łabędzi podczas polowania na terenie gminy Pokój (Opolskie).

Patrol interwencyjny potwierdził zgłoszenie. Sprawą zajęli się następnie funkcjonariusze wydziału kryminalnego.

Policjanci na miejscu przesłuchali uczestników polowania. Technik kryminalistyki zabezpieczył zarówno martwe łabędzie, jak i broń oraz amunicję, którą posługiwali się podejrzani.

Dwaj mieszkańcy województwa wielkopolskiego zostali zatrzymani.



Myśleli, że to gęsi

Z policyjnych ustaleń wynika, że podczas polowania mężczyźni byli ostrzegani przez innych uczestników, że strzelają do łabędzi. Zignorowali jednak te sygnały.

Później tłumaczyli się, że pomylili łabędzie z gęsiami.



Zatrzymanym przedstawiono zarzut bezprawnego odstrzału ptaków objętych ścisłą ochroną, zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt.

Mężczyźni przyznali się do winy, ale odmówili składania wyjaśnień. Sprawa trafi do sądu, a podejrzanym grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.