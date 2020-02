Zgorzeleccy policjanci zatrzymali po pościgu 33-latka poszukiwanego wydanym w Niemczech Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki i prowadził auto pod ich wpływem. W samochodzie był 20-letni pasażer, również poszukiwany, ale przez polski wymiar sprawiedliwości.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Jak poinformowała podkom. Agnieszka Goguł z KPP w Zgorzelcu, policjanci z drogówki podczas nocnego patrolu w mieście próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę samochodu osobowego. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, jednak mężczyzna przyspieszył i zaczął uciekać.



Podczas ucieczki kierujący prowadził pojazd agresywnie, łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego, w tym jadąc pod prąd, co stwarzało ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. (...) Do pościgu włączyli się również funkcjonariusze policji w Zawidowie i w jednej z miejscowości w powiecie samochód został zatrzymany - powiedziała Goguł.



Kierowcą okazał się 33-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, którego poszukiwał Europejskim Nakazem Aresztowania niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna miał także sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Przy 33-latku policjanci zabezpieczyli woreczek z narkotykami, a przeprowadzony test wykazał, że kierował będąc pod ich wpływem - przekazała policjantka.



Dodała, że pasażerem ściganego pojazdu okazał się 20-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, który z kolei poszukiwany był przez polski wymiar sprawiedliwości w celu odbycia 90 dni pozbawienia wolności.



33-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania narkotyków, kierowania pod ich wpływem oraz prowadzenia samochodu pomimo sądowego zakazu.

Mężczyzna, podobnie jak jego 20-letni kolega, trafił już do aresztu. Teraz o jego losie zdecyduje sąd - dodała Goguł.