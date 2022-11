100 radiowozów kupuje policja. Właśnie ogłosiła przetarg na te nowe samochody.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

83 pojazdy to typowe radiowozy na bazie samochodów kompaktowych. Ich długość określono na minimum 4 metry 30 centymetrów, silniki mają mieć pojemność nie mniejszą niż 1450 centymetrów sześciennych, moc minimalnie 150 koni mechanicznych. Jeśli natomiast chodzi o prędkość - muszą się rozpędzać do co najmniej 180 km/h.

W tym zamówieniu jest 17 tak zwanych ścigaczy. To mają być auta z segmentu D, cztero- lub pięcioosobowe. Ich długość określono na minimum 4 metry 70 centymetrów. Moc minimalna silników to 245 koni mechanicznych. Takie radiowozy muszą się móc poruszać z prędkością maksymalną co najmniej 250 km/h. Do 100 km/h muszą się rozpędzać maksymalnie w 6 sekund.

Wszystkie zamawiane auta będą srebrne i oznakowane.