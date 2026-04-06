16 osób zginęło, a 189 osób zostało rannych od piątku na polskich drogach. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że tylko wczoraj, w Niedzielę Wielkanocną, doszło do ponad 40 wypadków, w których zginęły cztery osoby.

Od początku świąt policjanci w całym kraju zatrzymali ponad ośmiuset nietrzeźwych kierowców.

Bilans ten może się powiększyć, ponieważ przed nami powroty z wielkanocnego weekendu.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, do wieczora na drogach w całej Polsce będzie więcej policyjnych patroli.

Policjanci w pierwszej kolejności sprawdzają prędkość i trzeźwość kierowców, a także stan techniczny samochodów.