16 osób zginęło, a 189 osób zostało rannych od piątku na polskich drogach. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że tylko wczoraj, w Niedzielę Wielkanocną, doszło do ponad 40 wypadków, w których zginęły cztery osoby.
Od początku świąt policjanci w całym kraju zatrzymali ponad ośmiuset nietrzeźwych kierowców.
Bilans ten może się powiększyć, ponieważ przed nami powroty z wielkanocnego weekendu.
Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, do wieczora na drogach w całej Polsce będzie więcej policyjnych patroli.
Policjanci w pierwszej kolejności sprawdzają prędkość i trzeźwość kierowców, a także stan techniczny samochodów.