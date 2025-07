W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie dynamiczna. Synoptycy IMGW ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem. Sprawdź szczegóły prognozy na poniedziałek i wtorek.

Burzowy początek tygodnia. Uwaga na intensywne opady i silny wiatr! / Shutterstock

Niż nad Polską i chłodny front z północy

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska znajduje się obecnie pod wpływem niżu, który przemieszcza się przez wschodnią część kraju z południa na północ. Zjawisku temu towarzyszy układ frontów atmosferycznych. Nad zachodnią część kraju powoli wkracza strefa chłodnego frontu związanego z niżem znad południowej Skandynawii. Wciąż napływa do nas dość ciepła, polarna morska masa powietrza.

W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie stopniowo rosnąć.

Poniedziałek pod znakiem deszczu i burz

W poniedziałek w całym kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Suma opadów na południu i wschodzie może sięgnąć 30 mm, a w centrum i na północy nawet 50 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w centrum i na północy, przez 20-23 st. C na przeważającym obszarze, do 25 st. C na wschodzie. Na Podhalu termometry wskażą około 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem chwilami dość silny, w całym kraju okresami porywisty - nad morzem do 60 km/h, a w czasie burz nawet do 70 km/h.

Noc z opadami i silnym wiatrem

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie pozostanie duże, z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie także z rozpogodzeniami. Miejscami spodziewane są opady deszczu, a na północnym wschodzie również burze. Suma opadów w centrum i na wschodzie do 20 mm, na północy do 30 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 12 st. C na południu do 17 st. C na północy, a w rejonach podgórskich około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty - nad morzem do 65 km/h, a w czasie burz do 75 km/h.

We wtorek poprawa pogody na zachodzie

We wtorek w zachodniej połowie kraju prognozowana jest poprawa pogody - będzie przeważnie pogodnie. We wschodniej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscowymi przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie możliwe są burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na wschodzie do 23 st. C na zachodzie, w obszarach podgórskich Karpat od 16 do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty - do 65 km/h.

Warszawa: Intensywne opady i burze

W stolicy w poniedziałek przewidywane jest duże zachmurzenie oraz opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Najintensywniejsze opady spodziewane są rano i po południu. Lokalnie mogą wystąpić burze z drobnym gradem. Prognozowana suma opadów to 30-40 mm. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, w czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu i możliwe słabe burze. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w Warszawie dzień rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu, zwłaszcza w pierwszej części dnia. Po południu możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków zachodnich.