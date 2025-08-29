Już po raz ostatni w naszym letnim cyklu "Wakacje inne niż wszystkie" sprawdzamy, jak wypoczywają różne grupy osób. Byliśmy już m.in. wśród żeglarzy, kamperowców czy trekkingowców. Tym razem odkrywamy zalety nocowania pod namiotem. Z roku na rok przybywa chętnych, którzy wybierają taką formę wypoczynku, a co więcej - decydują się na nocleg w lesie, bez infrastruktury kempingowej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nie musisz kupować namiotu

Wypoczynek pod namiotem jest jedną z najtańszych form spędzania wolnego czasu. Ceny namiotów zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych za najprostsze, dwu i czteroosobowe namioty. Górna półka to nawet 2-3 tysiące złotych.

Jeżeli sporadycznie chcecie korzystać z takiego wypoczynku, są też wypożyczalnie namiotów. Ceny - w zależności od modelu - zaczynają się od kilkudziesięciu złotych za dobę.

Na co zwrócić uwagę, wybierając namiot? Od kilku lat chodzę regularnie nocować do lasu, czasem nawet w pojedynkę. Dla mnie najważniejsze to lekkość namiotu, wytrzymałość i wodoodporność - mówi RMF FM pan Andrzej z Olsztyna, pasjonat bushcraftu. Nie bez znaczenia jest też łatwość jego rozkładania i składania - dodaje.

"Zanocuj w lesie"

Od kilku lat, dzięki programowi "Zanocuj w lesie", można legalnie rozbić swój namiot w pięknym otoczeniu przyrody. Trzeba wybrać odpowiednie, wyznaczone miejsce, wchodząc na specjalną mapę.

Nocleg powinien trwać nie dłużej niż dwie doby i maksymalnie 9 osób - mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Sprzątamy po sobie i zostawiamy to miejsce tak, jak wyglądało wcześniej, a nawet lepiej! - podkreśla.

Należy pamiętać, że bez względu na to, jakiego sprzętu będziemy używać do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany jest także zakaz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami.

Te rzeczy warto zabrać ze sobą

Co może przydać się pod namiotem? Wszystko zależy od tego, czy jedziemy w miejsce, która ma infrastrukturę kempingową, czy wszystko musimy zabrać ze sobą.

Od dawna zabieram ze sobą mały palnik, garnek, podstawowe składane przybory do gotowania - wylicza w rozmowie z RMF FM pan Andrzej.

Żeby było ciepło, oczywiście musi być dobra karimata i śpiwór, a jesienią albo zimą kilka warstw odzieży z naturalnych materiałów. Jakieś źródło światła, powerbank, żeby mieć naładowany telefon i to wystarczy - dodaje pasjonat bushcraftu. Przyznaje też, że po noclegu w środku lasu czuje się wypoczęty i wyciszony.

Jak znaleźć wyjątkowe miejsce na nocleg?

Gdzie szukać fajnych miejsc pod namiot? Z pomocą przychodzą social media, a konkretnie różne grupy. Miłośnicy nocowania pod namiotem dzielą się tam swoimi ulubionymi miejscami.

Często wybieramy miejsce z polecenia. Dzięki temu trafiamy np. tuż nad jezioro, gdzie jesteśmy zupełnie sami - przyznaje pan Aleksander, który z żoną Eweliną podróżuje po Pomorzu, Warmii i Mazurach.

My nikomu nie przeszkadzamy i nikt nam nie przeszkadza. Wygody nie są nam potrzebne, bo mamy wszystko ze sobą - podsumowuje.