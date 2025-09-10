Oddłużenie szpitali będzie jednym z głównych zadań nowego, zrekonstruowanego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Stanowiska wiceministrów objęli pielęgniarka i dotychczasowa prezeska Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Katarzyna Kęcka oraz doktor Tomasz Maciejewski, który kierował Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Piotr Hukalo / East News

Nowi wiceministrowie mają zająć się między innymi cyfryzacją ochrony zdrowia i uporządkowaniem sytuacji w lecznicach. Zadłużenie szpitali powiatowych to obecnie prawie 9 miliardów złotych, czyli o 60 procent więcej niż pięć lat temu. Wśród priorytetowych działań jest też rozwiązywanie problemu zadłużenia placówek medycznych i poprawa efektywności działania.

Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że nowa wiceminister Katarzyna Kęcka może zajmować się kadrami medycznymi.

Wiceminister Tomasz Maciejewski e-zdrowiem i rozwijaniem elektronicznych narzędzi, takich jak e-rejestracja na wybrane badania i wizyty u lekarza czy e-karta DiLo (diagnostyki i leczenia onkologicznego).

Z kolei dotychczasowa wiceminister Katarzyna Kacperczyk, która pozostaje na stanowisku, ma dostać nowe kompetencje. Będzie odpowiadać za politykę lekową, w tym za aktualizowane co trzy miesiące listy refundacyjne oraz za ratownictwo medyczne. W tym ostatnim obszarze w przyszłym roku będzie wiele zmian. W systemie zaczną działać motocyklowe jednostki ratownictwa medycznego, załogi karetek będą mogły być też większe (z trzema ratownikami medycznymi), jeśli pozwoli na to sytuacja kadrowa w konkretnym regionie.

Część przedstawicieli środowisk pacjentów, z którymi rozmawiał nasz reporter, liczy, że nowi wiceministrowie będą koncentrować się nie tylko na problemach szpitali.

Warto, żeby nie zapomnieć o ludziach, którzy korzystają ze wsparcia tak zwanych zwykłych lekarzy, nie wymagają pobytu w szpitalu i ich leczenie kończy się na etapie wizyty u specjalisty. Nie można zapominać o podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i o profilaktyce - zwraca uwagę w rozmowie z RMF FM Iga Rawicka z organizacji EuropaColon Polska.

Tymczasem chirurg profesor Tomasz Banasiewicz liczy, że po zmianach prostsze dla pacjentów będą procedury w szpitalach. Zmiany, które obserwujemy, dają kierunek myślenia, żeby zarządzać w sposób bardziej menedżerski. Natomiast wciąż brakuje mi jednej, spójnej koncepcji, by pacjent nie musiał szukać rozproszonych procedur, od prehabilitacji, przez leczenie po rehabilitację, w różnych miejscach - dodaje prof. Banasiewicz.