We wtorek do KPRM przyszło pismo z Kancelarii Prezydenta odsyłające wniosek o nominację na pierwszy stopień oficerski przyszłych oficerów ABW - przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Dodał, że rozumie to jako ostateczną negatywną odpowiedź i wspólnie z premierem będzie się zastanawiać, co dalej.
- Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zablokowanie nominacji 136 przyszłych oficerów SKW i ABW tuż przed Świętem Niepodległości.
- Prezydent Nawrocki odpowiedział, że premier zakazał szefom służb specjalnych spotkań z prezydentem RP.
- Kancelaria Prezydenta odesłała wniosek o nadanie stopni oficerskich, co według wiceszefa MSWiA Tomasza Siemoniaka oznacza ostateczną odmowę.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Na kilka dni przed Narodowym Świętem Niepodległości premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
W odpowiedzi prezydent Nawrocki przekazał w nagraniu opublikowanym na platformie X, że premier "podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".
Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb. To właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.
Ostatecznie do wręczenia nominacji kandydatom nie doszło. W środę podczas rozmowy z dziennikarzami na Kongresie Polska Moc Biznesu Siemoniak poinformował, że dzień wcześniej do KPRM trafiło pismo z Kancelarii Prezydenta RP odsyłające wniosek o nadanie pierwszych stopni oficerskich przyszłym oficerom ABW.
Rozumiem, że to jest ostateczna negatywna odpowiedź i nie będzie to już rozważane - powiedział Siemoniak.
Uznał, że "to bardzo niedobrze", bo chodzi o kandydatów na oficerów, którzy przeszli kursy, spełniają kryteria i są potrzebni służbom.
Mam nadzieję, że będzie refleksja ze strony prezydenta, że są takie sprawy, którymi nie warto grać - ocenił. Można się spierać, krytykować, ale karać kandydatów na oficerów - tego nie rozumiem - dodał.
Dopytywany, jakie będą następne kroki w sprawie nominacji, Siemoniak przyznał, że odesłanie wniosku to nowa sytuacja.
Bardzo nam zależy, żeby te osoby były awansowane. (...) Będziemy się zastanawiać z premierem, jak dalej postępować w tej sprawie - zapewnił.
Prezydent Nawrocki mówił w wywiadzie dla TV Republika, że oczekuje od szefów służb specjalnych przeprosin za to, że nie spotkali się z nim, a także stawienia się w jego gabinecie, żeby rozmawiać m.in. o awansach oficerskich. Stwierdził, że pierwszy raz w historii III Rzeczypospolitej, po roku 1989, szefowie służb odmówili spotkania z wybranym demokratycznie polskim prezydentem.
Prezydent RP nadaje pierwszy stopień oficerski na wniosek ministra obrony narodowej lub w przypadku podległych mu służb ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tradycyjnie nadania stopni oficerskich, w tym generalskich, w wojsku i innych służbach odbywają się przy okazji najważniejszych świąt narodowych, jak Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.