Grzegorz Ksepko został powołany w skład Krajowej Rady Sądownictwa przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jak przekazała prezydencka kancelaria, we wtorek nastąpiło wręczenie aktu powołania. Postanowienie w tej sprawie głowa państwa wydała na początku listopada.

Prezydent Karol Nawrocki / WOJTEK RADWANSKI/AFP / East News

Prezydent Karol Nawrocki powołał Grzegorza Ksepkę w skład Krajowej Rady Sądownictwa - przekazała kancelaria prezydenta we wpisie na platformie X.

Choć to dzisiaj wręczono akt powołania, to decyzja w tej sprawie zapadła na początku listopada.

"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 6 listopada 2025 r. powołał z dniem 7 listopada 2025 r. Grzegorza Ksepko w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania w dniu 25 listopada 2025 r." - napisano w oświadczeniu.