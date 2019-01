Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM był dziś Piotr Gliński. Szef resortu kultury wyszedł ze studia w trakcie internetowej części wywiadu. "Nie będziemy o tym rozmawiali" - stwierdził po jednym z pytań.

Robert Mazurek zapytał Piotra Glińskiego o pieniądze dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.



Nie odpowiem na to pytanie. Mówiłem panu także przed rozmową tutaj... Nie będę mówił o sprawach Gdańska w związku ze śmiercią prezydenta Adamowicza... Jeszcze dwa tygodnie nie minęły od tych dramatycznych wydarzeń. - stwierdził szef resortu kultury.





Nie rozmawiamy ani o śmierci, ani o tym, co tam się działo. Nie rozmawiam o słowach tych, moim zdaniem obłąkanych ludzi, którzy oskarżają pana o całe zło tego świata. Ja pana pytam o prostą decyzję budżetową - obiecaliście 7 milionów, daliście 4 - przekonywał Robert Mazurek. Nie przekonało to jednak jego gościa. Nie będę się do tego ustosunkowywał. Te informacje są nierzetelne - zadeklarował Gliński. Nie będziemy o tym rozmawiali. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za rozmowę - dodał po chwili, a następnie odpiął mikrofon i wyszedł ze studia.

Zobaczcie tę sytuację na filmie!





Piotr Gliński wychodzi ze studia RMF FM po pytaniu o dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności Jakub Rutka /RMF FM



Cała rozmowa Roberta Mazurka z Piotrem Glińskim jest tutaj.