Piotr Gliński mówił też o filmach historycznych, które powstają w Polsce. "W tej chwili jest przygotowywanych około 40 projektów historycznych. Już są gotowe 3 filmy, w przyszłym tygodniu mam nawet oglądać pierwsze wersje, bo zaproponował mi jeden z kolegów, np. "Kurier". To jest film produkowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego, pan Pasikowski, o ile wiem, jest reżyserem. Film "Legiony" też jest praktycznie skończony, kilka innych już się kończy, więc w tym roku będą też premiery. (...) Oprócz 40 różnych filmów, wsparliśmy też produkcję pani Małgorzaty Szumowskiej, pani Agnieszki Holland" - powiedział gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek RMF FM: Musimy zacząć od dość smutnych okoliczności. Przed wczoraj zmarł Roman Kołakowski, wczoraj Ryszard Peryt. Odchodzą ważni ludzie kultury.

Piotr Gliński: Bardzo ważni. Ja szczególnie mogę powiedzieć ciepłe słowa i wielki żal w związku ze śmiercią Ryszarda Peryta. Chociaż oczywiście Roman Kołakowski to też był ważną postacią dla wielu osób i środowisk. Peryt to jest jedyny na świecie człowiek który zrobił wszystkie opery Mozarta. Wybitnie zdolny wizjoner, erudyta. Kochali go uczniowie, kochali go śpiewacy. Najpierw z Warszawskiej Opery Kameralnej gdzie tworzył te wszystkie opery Mozarta, a od półtora roku w nowej instytucji, którą powołaliśmy w Polskiej Operze Królewskiej. Cudowny człowiek. Ciepły. Byłem zaszczycony w ostatnich latach z nim współpracując, że zaliczył mnie do swojej familii - jak to mówił Ryszard. Od tworzył familie, czyli wspólnotę twórczą. Wielki żal, a jednocześnie też taki spokój, bo to był dobry chrześcijanin, bardzo bliski religii, którzy się w życiu kierował...

Ledwie 70-lat to nie jeszcze czas... Jeszcze młodszy był Roman Kołakowski, człowiek którego miałem szczęście znać. I wiadomość o jego śmierci zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Wielki bard, ale prze-inteligentny człowiek. Odchodzą tacy fajni ludzie.

No tak, bo tracimy talenty, oni byli wybitni. Lepsi od nas w pewnych dziedzinach.

Owszem. A dobra wiadomość jest taka, że ciągle jesteśmy pod wrażeniem filmu "Zimna wojna", bo to nie tylko nominacja dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię i nominacja do Oskara dla filmu jako takiego, ale także nominacja dla młodego operatora dla zdjęcia. Łukasz Żal. Te zdjęcia są rzeczywiście kapitalne w tym filmie.

Tak chociaż, ja muszę powiedzieć, że zdjęcia czarno-białe na ogół już robią wrażenie, przez to, że są inne niż te do których już przywykliśmy.

Ma pan rację.

Ale to są faktycznie świetne zdjęcia i to mu trzeba oddać. W trzech kategoriach, więc to jest rzecz rzadko spotyka, by film nieamerykański, czy nieangielski...

Pan jest jak szef PZPN za czasów kiedy reprezentacja odnosi sukcesy - splendory także na pana spływają.

Na mnie akurat nie. Jest wielu złośliwców, którzy doszukują się... widziałem w jednej stacji komercyjnej, że "Gliński podziękował"...ja od samego początku wyrażałem się bardzo dobrze o tym filmie, byłem na premierze, byłem zdziwiony, że Pani Joann Kulig bardzo sympatycznie do ministra podeszła. Bo minister jest różnie postrzegany w środowiskach. Pogratulowałem panu Pawlikowskiemu, porozmawialiśmy jak mężczyzna z mężczyzną, bo różne tam kwestie polityczne...

Ta rozmowa jak mężczyzna z mężczyzną... to musiało być bardzo ciekawe.

Tak, bo poważni ludzie w poważnych sprawach potrafią zachować kasę.

To ja chcę o jedną rzecz spytać, dlaczego tak jest że niemalże jednym twórcą filmów "historycznych" jest Paweł Pawlikowski. Jak sprawdziłem w ciągu ostatnich kilku lat filmy historyczne to "Wołyń", "Dywizjon 303" - nie ma kina historycznego, a wy mieliście coś z tym robić...

Około 40 produkcji jest teraz przygotowywanych

I co wszystkie historyczne?

Jak pan wie, od ilu lat rządzimy?

Od trzech z kawałkiem?

Ile się produkuje film od pomysłu do pokazania?

To zależy gdzie.

No właśnie. No więc w Polsce produkuje się może trochę wolniej niż gdzie indziej. W tej chwili jest ok. 40 projektów przygotowywanych. Już są gotowe trzy filmy, w przyszłym tygodniu mam nawet oglądać pierwsze wersje, bo zaproponował mi jeden z kolegów aby to zobaczyć.

Co to za film?

"Kurier" - film wyprodukowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Pan Pasikowski o ile wiem, jest reżyserem. Natomiast myśmy pomogli finansowo, bo trzeba było wesprzeć tę produkcję. "Legiony" film o legionach Piłsudskiego, też jest praktycznie skończonych i kilka innych też już się kończy.

Panie premierze, ja nie jestem malkontentem - o dziwo.

Nie wierzę.

Naprawdę taki piękny dzień, zimno szaro, rewelacyjnie... Ja chciałem spytać o te wasze zapowiedzi. Pamięta pan - obiecywaliście te wielkie superprodukcje historyczne, ze znanymi hollywoodzkimi z Melem Gibsonem, który był rzucany tak dla przykładu.

Nigdy nie obiecywałem Mela Gibsona, ale jak okazało się, w spocie Polskiej Fundacji Narodowej się pokazał. Więc udaje się nawet realizować to, czego nie obiecywaliśmy.

No nie jestem pewien.

Natomiast panie redaktorze, przygotowujemy też i takie produkcje. Przeciętnie film hollywoodzki ile się tworzy? Od pomysłu? Ile?

To zależy. Bo pan mówi 5 lat, a są tacy, którzy twierdzą, że 3 lata.

A skądże znowu.

Dobrze panie premierze. Jak rozumiem, pan jest wybitnym znawcą, również od produkcji filmowej.

Nie jestem wielkim zbawcą, jestem odpowiedzialny za to, żeby te produkcje powstawały i powstają. Jeszcze jedno słowo - oprócz 40 różnych filmów, bardzo różnych, chociażby Janusz Majewski robi kryminał z czasów drugiej wojny światowej, "Czarny Mercedes", też wsparcie ministerstwa przez wytwórnię na Chełmskiej.

