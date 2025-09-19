Już w najbliższą niedzielę klienci PKO BP muszą przygotować się na utrudnienia. Bank zapowiada przerwę techniczną. Tym razem będzie ona jednak dłuższa niż zazwyczaj. Sprawdź, co i jak długo nie będzie działać.

/ Shutterstock

Ważna informacja dla wszystkich klientów banku PKO BP. Zróbcie wszystkie ważne transakcje wcześniej.

PKO BP poinformował o przerwie technicznej, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, 21/22 września 2025 roku.

Prace rozpoczną się o północy i potrwają aż do godziny 13:00 w niedzielę.

W tym czasie klienci muszą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w dostępie do usług bankowych.

Jakie usługi będą niedostępne?

Z informacji przekazanych przez PKO BP wynika, że w trakcie przerwy:

• nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO,

• nie będzie działał serwis iPKO biznes,

• niedostępne będą serwis i aplikacja PKO Junior,

• nie będzie działać aplikacja iPKO biznes.

Aplikacja IKO będzie działać w bardzo ograniczonym zakresie. Będzie można wypłacić pieniądze z bankomatu i zapłacić w sklepach stacjonarnych oraz internetowych wyłącznie za pomocą BLIKA.

Pozostałe funkcje aplikacji będą niedostępne.

Bank informuje, że w czasie przerwy technicznej wszystkie karty płatnicze będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych.