800 sklepów w różnych formatach i 40 centrów handlowych pod zarządem - Carrefour rozważa możliwość sprzedaży swoich aktywów w Polsce.

Sklep Carrefour / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Grupa Carrefour powierzyła jednemu z banków wysondowanie możliwości ewentualnej sprzedaży aktywów w Polsce i Argentynie - poinformował w czwartek francuski portal LSA.

Carrefour wycofał się wcześniej z Włoch.

Dziennik gospodarczy "Les Echos" przypomniał, że prezes Carrefoura Alexandr Bompard mówił o strategicznym przeglądzie aktywów grupy. Gazeta wyraziła przypuszczenie, że może dojść do sprzedaży aktywów również w Belgii.

LSA podał, że Carrefour (obecny w Polsce od 1997 roku) nie zdołał nigdy osiągnąć w Polsce wystarczających zysków, by stawić czoła dyskontom.

Zdaniem portalu, który powołuje się na niewymienionych z nazwiska ekspertów, sprzedaż aktywów pozwoliłaby ograniczyć koszty.

W Polsce działa około 800 sklepów Carrefour w różnych formatach. Ponadto, Carrefour jest zarządcą około 40 centrów handlowych.