Szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział w piątek, że na szczycie 1 października w Kopenhadze przedstawiona zostanie „wspólna odpowiedź” UE na ostatnie działania Rosji. Jak dodał, naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej pokazuje po raz kolejny pilną potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki Unii.
Naruszenie w piątek estońskiej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie myśliwce Costa nazwał kolejną niedopuszczalną prowokacją.
"Unia Europejska zdecydowanie solidaryzuje się z Estonią" - podkreślił. "Pokazuje to po raz kolejny pilną potrzebę wzmocnienia naszej wschodniej flanki, pogłębienia europejskiej współpracy obronnej i zwiększenia presji na Rosję" - zaznaczył.