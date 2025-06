Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że jeśli Unia Europejska nie wprowadzi w najbliższych miesiącach skutecznych regulacji, Francja samodzielnie zakaże korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 15. roku życia. To reakcja na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz tragiczne wydarzenia w jednym z francuskich liceów.

Zakaz użytkowania mediów społecznościowych przez nastolatków? / Shutterstock

We wtorek rano w Nogent (region Haute-Marne) doszło do zabójstwa asystenta nauczyciela w liceum. W odpowiedzi na to wydarzenie prezydent Macron wystąpił w telewizji France 2, podkreślając konieczność natychmiastowych działań na rzecz ochrony nieletnich w internecie.

Nie możemy czekać - stwierdził Macron, zapowiadając wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia, jeśli Unia Europejska nie podejmie szybkich kroków w tej sprawie.

Macron zapowiedział również wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji wieku na stronach internetowych sprzedających noże - na wzór rozwiązań już stosowanych wobec serwisów pornograficznych. - Piętnastolatek nie będzie już mógł kupić noża online. Wprowadzimy surowe sankcje finansowe i zakazy - zapowiedział prezydent. Premier François Bayrou ogłosił wcześniej, że rząd zamierza szybko zakazać sprzedaży wszystkich rodzajów noży nieletnim.

Media społecznościowe pod lupą władz

Francuskie władze już teraz podejmują działania mające na celu zmuszenie platform takich jak X (dawny Twitter), Reddit, Bluesky czy Mastodon do wprowadzenia weryfikacji wieku użytkowników, klasyfikując je jako strony o treściach pornograficznych. Nowe przepisy dotyczące weryfikacji wieku na takich stronach weszły w życie 7 czerwca, co spowodowało wycofanie się jednego z większych serwisów internetowych z takimi treściami z rynku francuskiego i gwałtowny wzrost zainteresowania usługami VPN.

Francja, wspierana przez Grecję i Hiszpanię, zabiega o wprowadzenie na poziomie Unii Europejskiej ograniczeń dotyczących czasu spędzanego przez nastolatków w internecie. Jednak Macron podkreśla, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w ramach UE, Francja wprowadzi własne regulacje. - "Zakazuję mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Platformy mają możliwość weryfikacji wieku. Zróbmy to" - napisał Macron na platformie X.