Szef MON podziękował żołnierzom za ich służbę, która wzmacnia polskie zdolności obronne i buduje interoperacyjność z naszymi sojusznikami. "To fundamenty naszego bezpieczeństwa" - podkreślił.



Umowa na zakup F-35 została podpisana 31 stycznia 2020 r. W jej ramach Polska ma otrzymać 32 samoloty F-35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. W pierwszym przewidziano części zamienne i eksploatacyjne, sprzęt do obsługi naziemnej i wyposażenie pilotów, komputerowy system zarządzania eksploatacją. Drugi pakiet obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego w USA.



Pierwszy samolot F-35 został nazwany "Husarz" i odbył pierwszy lot na początku lutego startując z bazy w Fort Smith w stanie Arkansas, gdzie - tak jak informowało wówczas MON - szkolą się polscy piloci. F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika.



Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin z sierpnia ub.r. pierwsze F-35A trafią do Polski w 2026 r., najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie. Ministerstwo zapowiadało wówczas, że F-35 mają docelowo zastąpić posowieckie MiG-i, choć te pozostaną w służbie "do wyczerpania resursów (okres zdolności użytkowej)".