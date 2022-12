Resort rozwoju przybliża oszczędzanie na przykładzie:

W ciągu roku Pan Jan odłożył 12 tys. zł. Inflacja wyniosła 12,3%, a oprocentowanie banku 5%. Naliczona premia odsetkowa to 1476 zł, a oprocentowanie banku zwolnione z podatku Belki 600 zł. Łącznie to 2076 zł.

W kolejnym roku Pan Jan odłożył kolejne 12 tys. zł - jego wpłacony kapitał to 24 tys. Znowu naliczona zostanie premia odsetkowa. Inflacja wyniosła 4,5%, ale wzrost wartości ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego to 13%, więc premia naliczana jest zgodnie z tym wskaźnikiem. Wyniesie 3120 zł. Razem z premią naliczoną w ubiegłym roku to już 4596 zł. Oprocentowanie było już niższe - 2%, więc z tego tytułu oszczędzający uzyska dodatkowo 480 zł. Łącznie z premią i odsetkami z ubiegłego roku, będzie to już 5676 zł. Operacja będzie się powtarzać co roku aż do wypłaty środków.

Na wydanie środków będzie 5 lat po zakończeniu oszczędzania.

Fiasko Mieszkanie Plus

To kolejna próba rządu w celu zapewnienia obywatelom dostępu do tańszego mieszkalnictwa. Przez ostatnie lata realizowany był program Mieszkanie Plus, jednak sam prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że poniósł on porażkę. Według Najwyższej Izby Kontroli, do końca 2019 roku miało powstać 100 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, tymczasem do 2021 roku oddano nieco ponad 15 tys. lokali.