Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od niego – zakłada nowela Karty nauczyciela uchwalona przez Sejm. Za głosowało 440 posłów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki wprowadzono do projektu poprawkę, zgodnie z którą nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Mają być one wypłacone do dnia 6 czerwca 2026 r.

O szybką nowelizację przepisów zaapelował pod koniec października Związek Nauczycielstwa Polskiego. Poselski projekt złożony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej to skutek interwencji premiera. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Czym są godziny ponadwymiarowe?

Godziny ponadwymiarowe to godziny zajęć lub lekcji przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum. Zrobiło się o nich głośno w ostatnim czasie w związku z nowelizacją Karty nauczyciela, która weszła w życie z początkiem roku szkolnego 2025/2026. Uszczegółowiono w niej przepisy, m.in. dotyczące warunków obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych. Określono m.in. przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe.

Po wejściu w życie tej nowelizacji związki zawodowe podnosiły, że nauczyciel, który jest w szkole i jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, nie otrzymuje wynagrodzenia za nie, gdy nie ma w szkole klasy, bo np. jest ona na wycieczce.