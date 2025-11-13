Damian "Stifler" Zduńczyk, popularny uczestnik programu MTV "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", został twarzą kampanii społecznej "Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy", która rzekomo miała zostać zlecona przez ministerstwo edukacji. W wydanym oświadczeniu rzeczniczka MEN dementuje pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje. "Resort wezwał fundację odpowiedzialną za projekt do pilnego sprostowania nieprawdziwych informacji, usunięcia z kampanii pana Damiana Zduńczyka jako osoby ją promującej oraz rezygnacji ze współpracy z nim" - czytamy.

Stifler / Paweł Wodzyński / East News

"Stifler" został twarzą kampanii "Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy", której celem jest przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w sieci, edukowanie młodych ludzi, rodziców i nauczycieli oraz budowanie bezpiecznego środowiska online. Projekt realizuje Fundacja Chaber Polski. Organizatorzy podkreślają, że kampania ma zwiększać świadomość zagrożeń w sieci i uczyć rozpoznawania oraz reagowania na cyberprzemoc.

Wybór Zduńczyka jako twarzy akcji spotkał się jednak z krytyką - w sieci pojawiła się bowiem informacja, że projekt został zlecony fundacji Chaber Polski przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca w wydanym oświadczeniu stanowczo zaprzeczyła tym informacjom.

Oświadczenie MEN ws. Stiflera

"MEN nie prowadzi kampanii społecznej 'Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy' i nie zlecał jej realizacji" - czytamy.

"Resort wezwał fundację do pilnego sprostowania nieprawdziwych informacji, usunięcia z kampanii pana Damiana Zduńczyka oraz rezygnacji ze współpracy z nim. MEN nie finansował, nie współprowadzi ani nie promuje tej kampanii i nie odpowiada za jej treści ani dobór osób w niej występujących".

Resort podkreśla również, że przeciwdziałanie cyberprzemocy jest jednym z jego priorytetów, jednak działania w tym obszarze muszą być prowadzone w sposób odpowiedzialny i przemyślany, by realnie chronić dzieci i młodzież.

Fundacja Chaber Polski zaznacza, że za realizację kampanii odpowiada wyłącznie ona sama - także w kwestii doboru ambasadorów i przekazu kampanii. Dlaczego postawiono na "Stiflera"? Przedstawiciele fundacji podkreślają, że chciano pokazać młodym ludziom, że każdy ma prawo do zmiany, a droga do odpowiedzialności zaczyna się od wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje. Organizacja zaznaczyła również, że Zduńczyk nie występuje w kampanii jako autorytet moralny, lecz jako ktoś, kto przeszedł trudną drogę i mówi o niej otwarcie.

Kim jest "Stifler"?

Damian "Stifler" Zduńczyk to polski influencer i celebryta, który zdobył popularność dzięki udziałowi w programie "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy". Zasłynął z ekstrawaganckiego stylu bycia i prowokacyjnych wypowiedzi. W ostatnim czasie wystąpił również w reality show "Good Luck Guys" dostępnym na platformie Prime Video.

Od lat wzbudza mieszane emocje - część internautów uważa go za postać barwną i autentyczną, inni krytykują jego wulgarne zachowanie, nierzadko uznawane za niestosowne lub nieodpowiednie dla młodszej publiczności.

W książce "Kryształowy chłopak" celebryta opowiada m.in. o zażywaniu narkotyków w przeszłości i pierwszym razie, który odbył z prostytutką.

Od pewnego czasu stara się zmienić swój wizerunek. W mediach społecznościowych coraz częściej porusza tematy zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego i trudnych doświadczeń z przeszłości.