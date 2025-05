Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży dwóch partii herbaty czarnej liściastej "Loyd". Jak poinformowano, w produkcie stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – antrachinonu.

Pestycyd w czarnej herbacie. Jest komunikat GIS (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanych numerach partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów - podkreślił GIS w komunikacie.

Ostrzeżenie dotyczy produktu: Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd". Chodzi o dwa numery partii: L24022513 C (termin do spożycia: 02.2027) oraz L28122413 C (termin do spożycia: 12.2026).

Producentem jest Mokate SA, ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustroń.

Ostrzeżenie dotyczy produktu: Yunnan herbata czarna liściasta "Loyd" / Główny Inspektorat Sanitarny

Producent niezwłocznie poinformował swoich odbiorców o konieczności wycofywania kwestionowanego produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie oraz przy współpracy z producentem monitorują proces wycofania partii produktu.