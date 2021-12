Co roku górnicy z Kopalni Soli „Wieliczka” jako pierwsi w kraju witają nowonarodzonego Jezusa. Pasterka odprawiana jest w Wigilię o 8:00 rano w usytuowanej 101 m pod ziemią kaplicy św. Kingi.

Górnicza Pasterka to długi zwyczaj, sięgający być może nawet końca XVII wieku. To tradycja wyjątkowa nie tylko na skalę Polski, ale i świata. Od początku Pasterka w wielickiej kopalni odbywała się rano w Wigilię, aby mogły się na niej spotkać dwie zmiany górników: tych kończących szychtę oraz tych ją rozpoczynających. W tym dniu nie prowadzono ciężkich prac, ograniczając się tylko do niezbędnych.

Współcześnie zazwyczaj podziemna Msza Pasterska gromadziła setki wiernych: górników z rodzinami, wieliczan, mieszkańców regionu, turystów. Dla wielu była niecierpliwie oczekiwanym początkiem Bożego Narodzenia.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z powodu pandemicznych obostrzeń, odbędzie się ona wyłącznie z udziałem pracowników kopalni i to w ograniczonej liczbie.

Wszyscy, którzy będą chcieli pomodlić się wspólnie z wielickimi górnikami, będą mogli wziąć udział w transmisji on-line. Msza transmitowana będzie w serwisie You Tube na kanale Kopalni Soli "Wieliczka".

