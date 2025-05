Umowa na 250 czołgów Abrams

Przypomnijmy, że Polska zamówiła od Stanów Zjednoczonych łącznie 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEPv3.

Wartość umowy to około 4,75 miliarda dolarów.

Pierwsza partia 28 czołgów dotarła do Polski już w styczniu tego roku, co oznacza, że obecnie w Polsce znajduje się już 47 maszyn tego typu.

Dostawy Abramsów mają trwać do przyszłego roku. W ramach umowy Polska otrzyma również 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules oraz 17 mostów towarzyszących M1074 Joint Assault Bridge. Planowane są także umowy dotyczące pojazdów wsparcia dla czołgów.

Modernizacja i wzmocnienie sił zbrojnych

Oprócz nowych Abramsów, Wojsko Polskie otrzymało w ciągu ostatnich dwóch lat 116 czołgów w starszej wersji M1A1, wcześniej używanych przez armię amerykańską. Te maszyny również mają zostać poddane modernizacji do wersji M1A2 SEPv3. Oznacza to, że łącznie Wojsko Polskie będzie dysponowało 366 Abramsami, co pozwoli na wyposażenie około 6 batalionów czołgów.

Już dostarczone maszyny trafiły do jednostek 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Polska jest pierwszym krajem europejskim i pierwszym państwem NATO poza Stanami Zjednoczonymi, które zakupiło Abramsy. Po zakończeniu dostaw, Abramsy będą jednym z trzech typów czołgów wykorzystywanych przez Wojsko Polskie, obok południowokoreańskich K2 i niemieckich Leopardów 2.