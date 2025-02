Szef polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę rozpoczynającą procedurę leasingu od USA 8 śmigłowców szturmowych Ah-64D Apache. Maszyny będą wykorzystywane przez Wojsko Polskie m.in. do szkoleń.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz / Tytus Żmijewski / PAP

Umowy zawarto w bazie lotniczej pod Inowrocławiem (woj. kujawsko-pomorskie). Na ich podstawie Stany Zjednoczone przekażą Wojsku Polskiemu do użytkowania 8 śmigłowców Ah-64D Apache. Maszyny dotrą do Polski przed zamówionymi w ub.r roku 96 sztukami apache'y w najnowocześniej wersji AH-64E, i pozwolą m.in. na uprzednie rozpoczęcie szkoleń załóg i obsługi technicznej.

Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe - czyli zapobieżenie sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony. Dostawy zamówionych dla polskiej armii "docelowych" 96 apache'y mają bowiem rozpocząć się dopiero w 2028 roku.

Kiedy śmigłowce trafią w Polski "w wersji optymistycznej"?

Podczas uroczystości podpisania umów szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że wyleasingowane śmigłowce mają dotrzeć do Polski w czerwcu tego roku "w wersji optymistycznej", najpóźniej zaś do września. Dodał, że wartość umowy na leasing to ok. 300 mln dolarów.

Szef MON podkreślił, że tego typu umowa to wyraz zaufania ze strony USA, które nie sprzedają swojego zaawansowanego sprzętu wojskowego jakiemukolwiek krajowi, który skłonny jest zapłacić.



Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę - w kontekście współpracy polsko-amerykańskiej - na trwające na forum Unii Europejskiej dyskusje nt. dużego wsparcia rozwoju zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Polityk przedstawił pomysł tworzenia wspólnych, polsko-amerykańskich spółek joint venture, które - w sytuacji, w której europejskie wsparcie byłoby zarezerwowane tylko dla europejskich podmiotów - mogłyby z tego wsparcia skorzystać.

Jak dodał, rozmawiał o tym z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'm Hegsethem, który odwiedził Polskę 2 tygodnie temu.