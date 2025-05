Dziś, w Dniu Europy, świętujemy pokój i wolność... W tym samym czasie, obok nas, trwa już czwarty rok wojna na pełną skalę, rozpętana przez Putina. Dyktatora nazywamy dyktatorem, zbrodnie wojenne są zbrodniami wojennymi - mówi dla estońskiego serwisu ERR dyrektorka mieszczącego się w twierdzy muzeum Maria Smorzhevskikh-Smirnova.

To już trzeci rok Estończycy wywieszają podobny transparent, skierowany na sąsiedni, rosyjski Iwanogród, tak by Rosjanie mogli go zobaczyć.

Ci nie pozostają bierni i odpowiadają. Co roku o tej porze na nabrzeżu Iwanogrodu instalowane są scena i ekrany, na których wyświetlana jest transmisja z parady zwycięstwa w Moskwie. Później następuje koncert, słyszany po estońskiej stronie.