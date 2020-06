Trzy i pół roku więzienia - to już prawomocny wyrok wobec b. członka plutonu specjalnego ZOMO Romana S., oskarżonego o strzelanie do górników z kopalni Wujek w grudniu 1981 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał w piątek w mocy orzeczenie sądu I instancji.

Były członek plutonu specjalnego ZOMO Roman S. na sali sądowej / Hanna Bardo / PAP

Według sądu apelacyjnego w pierwszej instancji nie popełniono błędu i wymierzono właściwą karę, dlatego wyrok został utrzymany. W pierwszej instancji oskarżonego skazano na 7 lat więzienia, ale na mocy amnestii sprzed wielu lat karę skrócono o połowę. Kara 7 lat więzienia, złagodzona ustawą amnestyjną, jest karą adekwatną i sprawiedliwą - ocenił przewodniczący składu orzekającego Wiesław Kosowski.

Obrona domagała się przed sądem umorzenia lub wymierzania łagodniejszej kary. Argumentowała m.in., że kwestia odpowiedzialności jego klienta była już badana przez prokuraturę w Niemczech, gdzie przez lata mieszkał S. Natomiast prokurator IPN-u chciał dziesięciu lat więzienia dla Romana S. Karę wymierzoną oskarżonemu w pierwszej instancji uznał za rażąco łagodną.

Zbrodnia przeciwko ludzkości

Sędzia przypomniał, że sam oskarżony nie kwestionuje, że brał udział w akcji w kopalni Wujek. Stanowczo zaprzecza, że użył wtedy broni. Sąd uznał te wyjaśnienia za niewiarygodne. Jak mówił sędzia Kosowski, za przyjęciem, że oskarżony jednak strzelał przemawia sporządzony krótko po tragedii raport z użycia broni - w którym S. to potwierdził. Do oddania 3-4 strzałów - jak twierdził, ostrzegawczych - przyznał się także prokuratorowi w Niemczech. Zdaniem sądu nie ma wątpliwości, że oskarżony w trakcie tejże pacyfikacji broni używał. Jakie były skutki, doskonale wiemy. Skutki były bardzo tragiczne - powiedział sędzia.

Sąd nie podzielił stanowiska obrony, której zdaniem S. został już prawomocnie oczyszczony z zarzutów - przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Jak ocenił SA, tamto umorzenie miało charakter proceduralny, a nie merytoryczny. W Niemczech toczyło się przed laty postępowanie w wprawie S., jednak - jak zwrócił uwagę SA - było ono związane ze staraniami strony polskiej o ekstradycję. Niemcy uznali, że nie ma wystarczających dowodów, by wnieść oskarżenie. Odmówili też wydania S.

Dlaczego nie było tych dowodów? Albowiem prokuratura niemiecka oparła się tylko na wyjaśnieniach oskarżonego, albowiem kilkakrotnie zwracano się do strony polskiej o przekazanie materiałów dowodowych, tego przekazania nie było - zaznaczył sędzia dodając, że umorzenie powinno być poprzedzone analizą całokształtu materiału dowodowego.

Odnosząc się do apelacji prokuratury, sąd nie zgodził się, że czyn zarzucany S. jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Był szeregowym funkcjonariuszem milicji, nie podejmował decyzji I trudno przyjąć, że w pełni utożsamiał się z ideologią komunistyczną, kiedy skierowano go do kopalni - wskazał sąd. "W chwili czynu oskarżony miał 24 lata. Był młodym człowiekiem - jakkolwiek by to nie zabrzmiało - wykonującym określoną pracę, była to praca w oddziałach ZOMO" - powiedział sędzia.

Wyrok jest prawomocny, można złożyć jedynie kasację do Sądu Najwyższego.

Roman S. - mieszkał w Niemczech, został zatrzymany w Chorwacji

Były członek plutonu specjalnego ZOMO Roman S. na sali sądowej / Hanna Bardo / PAP



Większość członków plutonu specjalnego ZOMO, którzy odpowiadali za strzelanie do górników z Wujka, została już wcześniej osądzona. W czerwcu 2008 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał prawomocnie b. dowódcę plutonu specjalnego Romualda C. na 6 lat więzienia, a 13 jego podwładnym wymierzył kary od 3,5 do 4 lat więzienia. To C. dał sygnał do otwarcia ognia, a zmowa milczenia uniemożliwiła wskazanie, kto konkretnie strzelał i zabił lub ranił górników - wynika z procesu. Wniesione kasacje oddalił w 2009 r. Sąd Najwyższy - wyrok stał się ostateczny blisko 28 lat po tragedii.

Roman S., który ma niemieckie obywatelstwo, od lat mieszkał w Niemczech; ma osobny proces, ponieważ przez lata był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Został zatrzymany 17 maja ub.r. w Chorwacji. Władze tego kraju wydały go polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Jego proces rozpoczął się we wrześniu. Procesu uniknął jeden członek plutonu specjalnego - przebywający za granicą Jan P., którego sprawa została prawomocnie umorzona.

Pacyfikacja Wujka była największą tragedią stanu wojennego. Od milicyjnych kul zginęło wtedy dziewięciu protestujących górników, a 21 zostało rannych.