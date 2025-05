Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się wyjaśnień od ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w kwestii jego oświadczenia majątkowego. Powołując się na ustalenia prawicowych mediów, posłowie opozycji twierdzą, że minister utajnił fakt posiadania mieszkania przy ul. Wąwozowej w Warszawie. Szef resortu sprawiedliwości zaprzecza i publikuje oświadczenie.

Adam Bodnar odpowiada politykom PiS na zarzuty o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym / PAP/Łukasz Gągulski; wxcharts / PAP

Opozycja powołuje się na ustalenia Telewizji Republika i portalu niezależna.pl, które wskazują na poświadczenie nieprawdy przez ministra sprawiedliwości. Miał on zataić fakt o posiadaniu mieszkaniu w Warszawie, przy ul. Wąwozowej. PiS zaznaczyło, że wynika to z ksiąg wieczystych, do których dotarła telewizja.

Bodnar zataił mieszkanie? PiS żąda wyjaśnień

W trackie czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Michał Woś oskarżył szefa resortu sprawiedliwości o to, że "zataił ponad 100-metrowe warte 2 mln zł w swoim oświadczeniu majątkowym". Dodał, że zgodnie z aktualnym wypisem ksiąg wieczystych, szef MS jest współwłaścicielem tego mieszkania. Zatajenie takiej informacji w oświadczeniu majątkowym, to jest bardzo poważne przestępstwo. Dlatego domagamy się od Adama Bodnara bardzo konkretnych wyjaśnień - dlaczego oprócz tych mieszkań, które ma wpisane w oświadczeniu majątkowym, brakuje, tego konkretnego - grzmiał polityk opozycji.

Podkreślił, że jego formacja będzie domagać się wezwania Adama Bodnara na posiedzenie parlamentarnego zespołu przeciwdziałania bezprawiu. Żeby ułatwić panu Bodnarowi przyjście, zrobimy to w dniu posiedzenia Senatu. 14 maja zapraszamy, żeby przyszedł na posiedzenie zespołu, aby przyszedł i bardzo dokładnie wytłumaczył wszystkie nieprawidłowości, które wynikają z jego oświadczenia majątkowego - wskazał.

Minister sprawiedliwości odpowiada posłom PiS

Na apel polityków PiS za pośrednictwem mediów społecznościowych zareagował Adam Bodnar, zamieszczając na platformie X oświadczenie. Podkreślił w nim, że mieszkanie przy ul. Wąwozowej nie należy do niego. Zaznaczył, że 6 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał postanowienie o podziale majątku pomiędzy nim a jego byłą żoną. W tym postanowieniu własność mieszkania przy ul. Wąwozowej w całości przyznana została mojej byłej żonie - poinformował. Do wpisu załączył postanowienie sądu.