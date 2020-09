"Odbyło się posiedzenie Rady koalicji, na którym ostatecznie zaakceptowano skład rządu" - poinformowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Nie podała żadnych konkretnych informacji dotyczące tego, kto znajdzie się w nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego. Reporterzy RMF FM nieoficjalnie ustalili jednak, że wejdą do niego m.in. Grzegorz Puda i Przemysław Czarnek, a nazwy niektórych resortów (w sumie ma być ich 14) zostaną zmodyfikowane ze względu na nowy podział kompetencji.

Rada Koalicji zebrała się po godz. 14.00, by omówić podział resortów i funkcjonowanie rządu po rekonstrukcji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz szefowie Solidarnej Polski i Porozumienia - Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin.



Rada Koalicji to ciało, które powstało na mocy podpisanej w sobotę nowej umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Porozumienia. Składa się z kierownictwa PiS oraz 2-3 przedstawicieli każdej z dwóch pozostałych partii koalicyjnych.



Prezydium Zarządu Krajowego Porozumienia podczas wtorkowego spotkania zatwierdziło kandydatury posłów, którzy z ramienia Porozumienia wejdą w skład nowej Rady Ministrów - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka ugrupowania Magdalena Sroka. Jak dodała, chodzi o Ministra Rozwoju w randze Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra - członka Rady Ministrów w KPRM do spraw rozwoju samorządu.



Na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju rekomendacje uzyskał Jarosław Gowin. Prezydium zarekomendowało na urząd Ministra - członka Rady Ministrów do spraw rozwoju samorządu, posła Michała Cieślaka - podkreśliła.





Nowy skład rządu Mateusza Morawieckiego - nieoficjalne ustalenia RMF FM

W RMF FM już rano ujawniliśmy, jak będzie wyglądał skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Według naszych informacji, będzie w nim czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Piotr Gliński i Jacek Sasin.



Zlikwidowane zostanie Ministerstwo Sportu - będzie ono połączone z resortem kultury. Kierował nim będzie - tak jak do tej pory - Piotr Gliński.



Do rządu wraca lider Porozumienia Jarosław Gowin. Ma on pokierować resortem rozwoju, pracy i turystyki.



Resorty środowiska i klimatu mają zostać połączone w jedno ministerstwo - według naszych informacji, pokieruje nim Michał Kurtyka.



Kolejna uzgodniona zmiana dotyczy resortu rolnictwa. Jak ustaliliśmy, Jana Krzysztofa Ardanowskiego zastąpi w nim Grzegorz Puda.



W ramach zmniejszania liczby ministerstw, połączone zostaną resorty edukacji i nauki. Dziennikarze RMF FM ustalili, że kompetencje Dariusza Piontkowskiego i Wojciecha Murdzka przejmie poseł PiS Przemysław Czarnek.



Tak według nieoficjalnych informacji RMF FM będzie wyglądał nowy skład rządu /RMF FM



Wedlug naszych ustaleń, z rządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma odejść Michał Woś. Na nowym stanowisku ma odpowiadać za sprawy obywatelskie.



Sasin: Spore zmniejszenie rządu



W poniedziałek wieczorem odbyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które dyskutowało o zmianach w Radzie Ministrów oraz harmonogramie powoływania rządu.



Wicepremier Jacek Sasin potwierdził w sobotę wcześniejsze doniesienia, że w nowym rządzie ma być mniej resortów. To ma być 14 ministerstw w miejsce 20 obecnie funkcjonujących, więc spore zmniejszenie rządu, zmniejszenie liczby ministrów, ale również wiceministrów, a co za tym idzie - zmniejszenie udziału naszych koalicjantów w rządzie - powiedział Sasin w Radiu Maryja.



Solidarna Polska i Porozumienie będą miały po jednym członku rządu kierującym ministerstwem; obecnie każda z tych partii kieruje dwoma resortami. Dodatkowo koalicjanci PiS mają mieć zagwarantowane po jednym stanowisku ministerialnym w KPRM.



Z dotychczasowych informacji dotyczących ustaleń koalicyjnych udzielanych przez polityków PiS wynika, że Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier. Prezes PiS miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej.



Powrót Gowina do rządu

Lider Porozumienia Jarosław Gowin, który według deklaracji ma wejść do rządu, informował w sobotę, że jeden z nowych resortów obejmie takie obszary jak: rozwój, budownictwo, turystyka i praca. Byłby to rozszerzony resort rozwoju kierowany dotychczas przez wicepremier Jadwigę Emilewicz, która zrezygnowała z członkostwa w Porozumieniu. Emilewicz swoją decyzję argumentowała powrotem do rządu Gowina, który objąłby jedyną tekę ministerialną przypadającą Porozumieniu oraz rozbieżnością zdań z liderem ugrupowania.



Szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył w poniedziałek w RMF FM, że intencją jest, by nowy rząd, już po rekonstrukcji, został powołany w połowie tego tygodnia. Nie wykluczył jednak, że m.in. ze względu na kalendarze prezydenta i premiera może dojść do drobnych przesunięć. Jeżeli nie połowa tego tygodnia, to pewnie początek przyszłego - zaznaczył Dworczyk.



Z kolei rzecznik prezydenta Błażej Spychalski stwierdził w rozmowie z PAP, że z uwagi na bardzo napięty kalendarz prezydenta Andrzeja Dudy dokonanie zmian w rządzie w tym tygodniu jest praktycznie niemożliwe.