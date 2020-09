Pochodzący z Bielska-Białej polityk i samorządowiec Grzegorz Puda został ministrem rolnictwa i leśnictwa. Polityk zastąpi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Puda to dotychczasowy sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. O tym, że to Grzegorz Puda zostanie ministrem rolnictwa i leśnictwa w nowym, zrekonstruowanym rządzie informował jako pierwszy dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.

Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że w nowym zrekonstruowanym rządzie zamiast 22 ministertws będzie 14. Będziemy też mieli aż 4 wicepremierów: Jarosława Kaczyńskiego, Piotra Glińskiego, Jacka Sasina i Jarosława Gowina.

W rządzie pojawią się nowe twarze. Poseł Przemysław Czarnek obejmie połączone resorty edukacji i nauki, czyli szkolnictwa wyższego, a nowym ministrem rolnictwa i leśnictwa zostanie Grzegorz Puda, dotychczasowy wiceminister funduszy regionalnych.

Kim jest Grzegorz Puda?

Grzegorz Puda urodził się w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie. W 2006 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu zootechniki. W tym samym roku - a także w 2010 i 2014 roku - uzyskał mandat radnego miejskiego w Bielsku-Białej, z list Prawa i Sprawiedliwości.

W 2015 roku Puda kandydował do Sejmu - w wyborach parlamentarnych startował z ósmego miejsca na liście PiS w okręgu bielskim. Został wybrany na posła VIII kadencji.



W lipcu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.



W wyborach w 2019 roku udało mu się zdobyć ponownie poselski mandat.



W listopadzie Grzegorz Puda objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W resorcie tym nadzorował m.in.: realizację Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) w sektorze transportu, Programu Polska Wschodnia 2014-2020 oraz projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W styczniu 2020 Puda został pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Puda "obecnie jest także popularnym wykładowcą akademickim na jednej z bielskich uczelni. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie pracował dla wiodących firm. W Polsce kilka lat pracował w jednej z największych instytucji finansowych w Europie. Zanim objął mandat posła jako menedżer z powodzeniem rozwijał jedną z bielskich spółek".



Według tego resortu, Puda to "pasjonat żeglarstwa oraz miłośnik zwierząt działający na ich rzecz w sejmowym zespole".

Ministerstwo rolnictwa - nagroda za bronienie "Piątki dla zwierząt"?

Nieoficjalnie mówi się, że stanowisko ministra rolnictwa i leśnictwa dla Grzegorza Pudy to nagroda za bronienie "Piątki dla zwierząt". Poseł był wnioskodawcą tej ważnej dla Jarosława Kaczyńskiego ustawy.

Podczas jednego z wywiadów Grzegorz Puda ocenił: To wielkie okropieństwo chodzić w futrach. To biznes, który polega na tym, że hoduje się zwierzę i obdziera się je ze skóry. Potem te skóry się sprzedaje i to jest całe sedno tego biznesu - mówił w TVP Info, podkreślając, że takie futra nie są tanie. A osoby, które je kupują, zakładają je jako coś luksusowego - dodał, stwierdzając, że jest to "fanaberia". W tej samej rozmowie ocenił, że projekt likwidacji branży futrzarskiej znajdzie społeczne poparcie.

Pierwsze komentarze polityków. "Niech Pan Bóg trzyma w opiece rolników"

Wraz z informacją, iż Grzegorz Puda zostanie nowym szefem resortu rolnictwa, pojawiły się komentarze polityków.

Była posłanka Samoobrony Renata Beger, oceniła w rozmowie z Money.pl, że po dokonaniu takiej zmiany, już nie będzie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tylko "zwijania wsi".



Niech Pan Bóg trzyma w opiece wszystkich rolników - dodała, stwierdzając, że Puda co prawda skończył studia rolnicze, ale jest jedynie "teoretykiem". Jan Krzysztof Ardanowski potrafił słuchać rolników i wiedział, co się do niego mówi. Miał olbrzymie doświadczenie - oceniła.

Informację skomentował także poseł na Sejm IX kadencji, wiceprezes partii KORWiN Artur Dziambor. Grzegorz Puda ma być nowym Ministrem Rolnictwa. Niech mi ktoś powie jaka jest ukryta genialna myśl w mianowaniu min. rolnictwa posła, który jest twarzą klubu w temacie zamknięcia przemysłu futerkowego i mięsa z uboju religijnego. Czy oni chcą pozbyć się elektoratu wiejskiego? - napisał na Twitterze.



Jeden z liderów Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztof Bosak także zareagował wpisem na portalu społecznościowym:



Grabarz rolnictwa, wróg polskich hodowców i autor projektu rujnującego rynek mięsa i przemysł mięsny poseł Grzegorz Puda ma zostać ministrem rolnictwa. To poseł przepychający ostatnio w skandalicznym stylu #PiątkaPrzeciwRolnikom - czytamy na Twitterze.

Jakie jeszcze zmiany szykują się w rządzie?

Zmiany w rządzie ogłosił premier Mateusz Morawiecki, występując do prezydenta z wnioskiem o zmianę w składzie rządu. Same nominacje mogą być wręczone dopiero w poniedziałek. Jak twierdzi nasz dziennikarz, to dlatego że prezydent obraził się, iż szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ujawnił w Porannej rozmowie w RMF FM, że zmiany planowane były na środę.

Rząd po rekonstrukcji. Podział kompetencji

Kancelaria Premiera

premier: Mateusz Morawiecki,

wicepremierzy: Jarosław Kaczyński, Piotr Gliński, Jacek Sasin, Jarosław Gowin

Przedstawiciele koalicjantów w KPRM:

Solidarna Polska - Michał Woś - sprawy obywatelskie

Porozumienie - najczęściej typowani Michał Wypij i Kamil Bortniczuk (ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła) - kontakty z samorządami

Poszczególne ministerstwa

resort kultury, dziedzictwa narodowego i sportu: Piotr Gliński

resort aktywów państwowych: Jacek Sasin

resort rozwoju, pracy i turystyki: Jarosław Gowin

resort infrastruktury: Andrzej Adamczyk

resort rolnictwa i rozwoju wsi: Grzegorz Puda

resort obrony narodowej: Mariusz Błaszczak

resort spraw wewnętrznych i administracji: Mariusz Kamiński

resort spraw zagranicznych: Zbigniew Rau

resort edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego: Przemysław Czarnek

resort środowiska i klimatu: Michał Kurtyka

resort finansów: Tadeusz Kościński

resort rodziny: Marlena Maląg

resort zdrowia: Adam Niedzielski

resort sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

Niektóre nazwy resortów mogą zostać nieco zmodyfikowane, ze względu na nowy podział kompetencji.