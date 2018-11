Jeszcze popołudniu była mowa o 11 przypadkach zakażenia odrą w Pruszkowie, wieczorem ta liczba wzrosła do 13. Informacja o tym, że ognisko epidemiczne się rozszerza zelektryzowała opinię publiczną. W piątek dowiedzieliśmy się też, o czym podczas spotkania w Warszawie rozmawiali Angela Merkel i Mateusz Morawiecki, oraz że Marek Jakubiak odchodzi z klubu Kukiz'15. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejsze wydarzenia dnia!

W piątek dotarło do nas wiele ważnych informacji politycznych / Jakub Kamiński/Poxabay/RMF FM/Maciej Kulczyński/ Paweł Supernak / PAP

Ognisko odry pod Warszawą. Aż 11 przypadków

Już trzynaście przypadków zachorowania na odrę pod Warszawą. Ognisko epidemiczne choroby powstało w Pruszkowie. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, podjęto wszelkie działania mające na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się choroby. Ale niestety, ognisko rozszerza się.



Spotkanie Morawieckiego i Merkel

"Jest bardzo prawdopodobne, że Polska podobnie jak Austria, USA, czy Republika Czeska, nie będzie częścią globalnego paktu ONZ w sprawie migracji. Nasze zasady dot. ochrony granic i kontroli przepływu migracji są dla nas priorytetem" - stwierdził po spotkaniu z Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. Kanclerz Niemiec odniosła się z kolei do kwestii polityki zagranicznej Polski i Niemiec. "Życzyłabym sobie, żebyśmy mieli więcej spójności w dziedzinie polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o Rosję, to nam się udało" - stwierdziła.





Marek Jakubiak odchodzi z Kukiz'15. Chce stworzyć nową partię

Marek Jakubiak odchodzi z klubu Kukiz 15 - dowiedział się nasz reporter Patryk Michalski. Poseł w ciągu miesiąca ma poinformować o swojej politycznej przyszłości. Dzisiaj o godzinie 22:00 wyda oświadczenie w mediach społecznościowych. Na naszej antenie zapowiedział, że rozważa utworzenie własnej partii.



Życzę Markowi Jakubiakowi wszystkiego dobrego przy zakładaniu jego partii, ale nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15 czy jakiegokolwiek hasła wyborczego Kukiz'15 - powiedział w piątek lider ruchu Paweł Kukiz odnosząc się do decyzji Jakubiaka.



Kujawsko-pomorskie: Policjanci zza biurek wezwani do pracy na ulicach

Policjanci zza biurek w województwie kujawsko-pomorskim wezwani do pomocy na ulicach. Jak dowiedział się reporter RMF FM - szef wojewódzkiego sztabu policji wysłał pismo z adnotacją "bardzo pilne" do kilku wydziałów, by funkcjonariusze pomogli w weekend zabezpieczać imprezy masowe.

Deklaracja ugrupowań opozycji ws. współpracy w sejmikach wojewódzkich

Tam, gdzie są nasi reprezentanci, tak jak deklarowaliśmy, będziemy chcieli bronić samorządu; nasze zapowiedzi i zobowiązania traktujemy jako kluczowe dla nas w czasie najbliższej kadencji - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna podczas konferencji prasowej w Sejmie. Będziemy robić wszystko, żeby ugrupowania opozycyjne mogły współpracować i tworzyć koalicje w sejmikach 10 województw - zapowiedział z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



Akcja "Znicz": 193 wypadki, zginęło 21 osób

Od środy w wypadkach drogowych zginęło 21 osób, a 218 odniosło obrażenia - podał Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji. Policja zatrzymała 393 kierowców pod wpływem alkoholu.



Pożar kamienicy w Prudniku. 4 osoby poszkodowane

Cztery osoby zostały poszkodowane w wyniku pożaru kamienicy w Prudniku. Ogień objął poddasze wielorodzinnego budynku. Ewakuowano trzynastu mieszkańców budynku.

Nie żyje aktorka Halina Słojewska-Kołodziej

Halina Słojewska-Kołodziej, aktorka, w PRL związana z opozycją demokratyczną, wspierająca strajkujących w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej, żona byłego więźnia Auschwitz prof. Mariana Kołodzieja, zmarła w czwartek wieczorem w Gdańsku. Miała 85 lat.



