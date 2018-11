"Jest bardzo prawdopodobne, że Polska podobnie jak Austria, USA, czy Republika Czeska, nie będzie częścią globalnego paktu ONZ w sprawie migracji. Nasze zasady dot. ochrony granic i kontroli przepływu migracji są dla nas priorytetem" - stwierdził po spotkaniu z Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. Kanclerz Niemiec odniosła się z kolei do kwestii polityki zagranicznej Polski i Niemiec. "Życzyłabym sobie, żebyśmy mieli więcej spójności w dziedzinie polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o Rosję, to nam się udało" - stwierdziła.

W Warszawie Angela Merkel i Mateusz Morawiecki dyskutowali o przyszłości UE / Paweł Supernak / PAP

Jest bardzo prawdopodobne, że, podobnie jak Austria, Republika Czeska i Stany Zjednoczone, nie będziemy też częścią oenzetowskiego Global Compact, oenzetowskiego, ponieważ uważamy, że tutaj nasze reguły, nasze suwerenne zasady dotyczące i ochrony granic i kontroli przepływu migracji są dla nas absolutnym priorytetem - powiedział Morawiecki po polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych.



Zadeklarował, że Polska na forum Rady Europejskiej chce przyczyniać się do zmniejszania napięć poprzez pomoc państwom na miejscu.

Premier odniósł się również do kwestii rozwoju UE. Potrafimy rozmawiać, rozmawiamy, zbliżamy nasze stanowiska i cieszę się, że Polska z Niemcami dąży do tego, żeby Unia Europejska rozwijała się jak najlepiej, jak najszybciej i jak najbardziej stabilnie - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.



Premier mówił na wspólnej konferencji z kanclerz Angelą Merkel, że "współpraca gospodarcza w Unii Europejskiej, która znajduje się na pewno w latach przełomu, wymaga dobrej kooperacji między Polską a Niemcami".



Mamy odejście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mamy cały czas niski wzrost gospodarczy i napięcia finansowo-fiskalno-gospodarcze na południu Europy, mamy oczywiście, już nie w UE, ale za naszą wspólną granicą, niestabilną sytuację i agresję rosyjską - mówił szef polskiego rządu.

Dodał, że Polska i Niemcy wraz m.in. z Francją czy krajami skandynawskimi "dążą do stabilności w Unii Europejskiej, do tego, żebyśmy doprowadzili do rozwoju, który będzie służył wszystkim krajom UE".



Ogromna większość tematów dziś z panią kanclerz i podczas konsultacji międzyrządowych potwierdzają to, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby w odpowiedni sposób budować stabilność Europy przez zdarzenia gospodarcze, finansowe, budżet wspólny, budżet europejski, ale również, żeby wspólnie zaradzić tym tematom, które nie są takie łatwe i trochę inaczej patrzymy na nie w Berlinie, a inaczej w Warszawie - takie jak np. problemy z migracjami - powiedział Morawiecki.

"Życzyłabym sobie, żebyśmy mieli więcej spójności"

Kanclerz Niemiec odpowiadając na pytanie zaznaczyła, że "Unia Europejska, jak widać, stoi przed wieloma wyzwaniami i UE powinna starać się o to, żeby mieć dobre relacje z państwami sąsiednimi, ale żeby również mówiła prawdę wtedy, gdy mamy na przykład naruszenia prawa międzynarodowego, tak jak w przypadku Rosji i Ukrainy".



Życzyłabym sobie, żebyśmy mieli więcej spójności w dziedzinie polityki zagranicznej. Na przykład jeśli chodzi o Rosję, to nam się udało, ale jeśli chodzi na przykład o nasze relacje z państwami afrykańskimi, to dopiero (je) wyrabiamy - oceniła Merkel. Dodała, że wymiana i polityka zagraniczna musi być prowadzona również z Chinami.



W ocenie kanclerz Niemiec "ponadto musimy zabiegać o to, abyśmy byli silni gospodarczo; do tego należą innowacje, nauka i badania". Tutaj Polska i Niemcy są tego samego zdania - powiedziała.





Kwestia Ukrainy

Mamy podobne spojrzenie na bezprawną aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy, razem wzywamy Rosję do przestrzegania prawa, uniwersalnych norm prawa międzynarodowego, w tym zasady integralności terytorialnej procesów demokratycznych i rządów prawa - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej w Warszawie.



Tutaj podkreślamy jak ważne jest utrzymanie stabilnej sytuacji na Ukrainie, i też ważne jest to w kontekście Nord Stream 2 - dodał premier zaznaczając, że ta inwestycja "niestety może wypchnąć tranzyt gazu przez Ukrainę, który jest swojego rodzaju gwarancją przynajmniej względnego pokoju, przynajmniej w tej części Ukrainy, gdzie jest ten pokój cały czas".



Jak zaznaczył szef rządu, "jest to bardzo ważny obszar, który podkreślamy zarówno z punktu widzenia odejścia od uzależnienia się od rosyjskiego gazu, ale też w celach politycznych". Morawiecki podkreślił, że Ukraina jest ważnym partnerem i dla Polski i dla Niemiec; wskazał, że warto wspierać ukraińskie reformy instytucji.

Polakom i Niemców zależy na relacjach euroatlantyckich

Ciągle wspólnie staramy się wzmacniać nasze wysiłki żeby zapewnić pokój, spokój, zmniejszać napięcia migracyjne, wzmacniać więzi euroatlantyckie. Wiadomo, że tutaj różne napięcia są kreowane - stwierdził premier polskiego rządu.

Bardzo nam zależy na tym, żeby ta wspólnota transatlantycka była naszym głównym obszarem, w którym dążymy do tego, żeby, poprzez siłę tej wspólnoty transatlantyckiej - NATO, UE doprowadzać do stabilizacji obszarów wokół nas i gwarantować pokój i spokój na naszych granicach - podkreślił Morawiecki.



Szef polskiego rządu i kanclerz Niemiec spotkali się wcześniej w drugiej połowie czerwca bieżącego roku w Berlinie przy okazji IX Petersburskiego Dialogu Klimatycznego. Rozmowa dotyczyła - jak mówił wtedy Morawiecki - spraw klimatu, migracji i bieżącej unijnej agendy.



Szefowie obu rządów spotkali się także w marcu, kiedy to z wizytą w Warszawie przebywała kanclerz Merkel oraz w lutym w Berlinie.

(nm)