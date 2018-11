Marek Jakubiak odchodzi z klubu Kukiz 15 - dowiedział się nasz reporter Patryk Michalski. Poseł w ciągu miesiąca ma poinformować o swojej politycznej przyszłości. Dzisiaj o godzinie 22:00 wyda oświadczenie w mediach społecznościowych. Jakubiak był kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy. Na naszej antenie zapowiedział, że rozważa utworzenie własnej partii.

Marek Jakubiak był członkiem ruchu Kukiz'15 / RMF FM

Opinia publiczna dowiedziała się o konflikcie w Kukiz'15 w ubiegły piątek za pośrednictwem Twittera. W piątek poseł Jakub Kulesza poinformował, że odszedł z ruchu Kukiz'15 i przystąpił do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Jako najważniejszy powód swojego odejścia podał niemożność współpracy z Dariuszem Pitasiem, wiceszefem ruchu Kukiz'15.



W reakcji na odejście Kuleszy, Jakubiak wyraził nadzieję na Twitterze, że jeszcze o nim usłyszymy. Oczekiwanie to odniósł także do Adama Andruszkiewicza, który wcześniej opuścił ruch Kukiz'15. Poseł określił obu byłych członków Kukiz'15 jako swoich "sejmowych synków" i ocenił, że "widocznie nie nadają się na wegetację".



Do słów Jakubiaka odniósł się Kukiz, który napisał: "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanię w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych) :-)". Kukiz życzył ironicznie Jakubiakowi powodzenia. "Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza :-)" - dodał polityk.



W kolejnym tweecie-odpowiedzi do Jakubiaka, Kukiz napisał: "Synek, znaczy jednego masz z Kornelem a drugiego z Korwinem. Pytanie - ty rodzisz czy zapładniasz te piękne istoty :-)" (pisownia oryginalna - PAP).



Kukiz w sobotę informował, że dostęp do jego konta ma wielu jego byłych współpracowników i to nie są jego słowa. Później stwierdził, że "piątkowa noc przejęła jego i jego konto".

Marek Jakubiak o sporze w Kukiz'15 i skandalicznych tweetach Pawła Kukiza mówił niedawno w Porannej Rozmowie w RMF FM. Robertowi Mazurkowi opowiadał wtedy, że rozważa założoenie własnej partii. Twierdził, że w Kukiz'15 powinna nastapić reorganizacja. Wegetujemy. Musimy zrobić krok do przodu, musimy założyć partię - mówił. Pytany o to, dla jakich ludzi stworzyłby nowe ugrupowanie, stwierdził: Chodzi o ludzi dla których Polska, to nie jest napis na dropsach - stwierdził.

Cała rozmowa do zobaczenia i przeczytania TUTAJ.

Kukiz: Życzę Jakubiakowi wszystkiego dobrego przy zakładaniu nowej partii

Życzę Markowi Jakubiakowi wszystkiego dobrego przy zakładaniu jego partii, ale nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15 czy jakiegokolwiek hasła wyborczego Kukiz'15 - powiedział w piątek lider ruchu Paweł Kukiz odnosząc się do zapowiedzi odejścia Jakubiaka z Kukiz'15.



Paweł Kukiz zapytany o spodziewane odejście Jakubiaka z klubu Kukiz'15 powiedział PAP, że o całej sprawie dowiedział się od osób trzecich. Rozumiem, że Jakubiak nie mógł się pogodzić z tym, że Kukiz'15 nie będzie partią polityczną i nie będzie pobierał subwencji z budżetu państwa - stwierdził lider ruchu Kukiz'15.



Życzę mu wszystkiego dobrego przy zakładaniu jego partii, ale muszę powtórzyć, że nie ma zgody na użycie nazwy Kukiz'15 czy K'15, czy jakiegokolwiek hasła wyborczego Kukiz'15 - podkreślił. Kukiz dodał, że wiadomość przyjmuje z żalem, ale - stwierdził - Jakubiak wiedział, że wchodzimy jako ruch obywatelski, apartyjny, który nie pobiera subwencji - nagle go olśniło, że to jest jakaś zła koncepcja.



Na początku tygodnia Jakubiak mówił, odnosząc się do sytuacji ugrupowania Kukiz'15, że "kręcenie się naokoło niewydolnej organizacji pod tytułem stowarzyszenie, może spowodować tylko i wyłącznie pogorszenie sytuacji". Ja to po prostu zorganizuję Kukiz'15 i będzie partią. Jak ktoś nie chce być w partii, to będzie w stowarzyszeniu. - stwierdził wówczas. Dopytywany, czy partia i stowarzyszenie będą działały pod wspólnym szyldem powiedział: "Oczywiście. Ja sobie nie wyobrażam Kukiz'15 bez Pawła Kukiza".



Jakubiak w wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskał mandat posła z okręgu płockiego startując z listy Kukiz'15. Od utworzenia sejmowego klubu Kukiz'15 do października ub.r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego klubu. W Sejmie oprócz komisji śledczej ds. VAT zasiada też m.in. w komisji obrony narodowej, w której również pełni funkcję wiceprzewodniczącego.W sierpniu Jakubiak został ogłoszony kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy. W październikowych wyborach uzyskał 2,99 proc. głosów i zajął ex aequo trzecie miejsce z kandydatem komitetu Wygra Warszawa Janem Śpiewakiem. Na początku tygodnia na Twitterze oraz w telewizji Rp.pl mówił, że ma żal do Pawła Kukiza, że nie wsparł go w wyborach na prezydenta stolicy zapowiadając, że będzie chciał od niego w tej sprawie wyjaśnień.



Odnosząc się do spodziewanego odejścia Jakubiaka Paweł Kukiz powiedział w piątek PAP, że o całej sprawie dowiedział się od osób trzecich. "Rozumiem, że Jakubiak nie mógł się pogodzić z tym, że Kukiz'15 nie będzie partią polityczną i nie będzie pobierał subwencji z budżetu państwa" - stwierdził lider ruchu Kukiz'15.





(nm)